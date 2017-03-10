Штормовое предупреждение в Омске: предприятия работают в особом режиме

«Данные со стационарных постов наблюдения за атмосферой воздуха (ПНЗ) пока еще не получены, Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора ведут отбор проб воздуха. Им также предстоит выяснить, кто стал источником неприятного запаха», сообщает начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.