Штормовое предупреждение в Омске: предприятия работают в особом режиме

Сегодня, 10 марта, в Омске появился сильнейший запах газа. Горожане жалуются на головную боль, тошноту и общее ухудшение самочувствия. В единую диспетчерскую только за утро поступило более 200 звонков, обсуждение в соцсетях набирает сотни комментариев.
«У сегодняшнего Омска, как отмечают его жители, не весенний запах», отмечают в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС и задаются вопросом «Чем пахнет Омск?»
Накануне, 9 марта, ведомство оповестило ряд организаций о неблагоприятных метеоусловиях, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Предприятия города, имеющие источник выбросов в атмосферу, должны были перейти на работу в особом режиме.
Штормовое предупреждение по неблагоприятным метеоусловиям объявлено накануне, с 9 вечера до 10 утра сегодняшнего дня. В настоящий момент предупреждение продлено до 18 часов.
Специалисты Обь-Иртышского, ссылаясь на омичей, сообщают, что неприятный запах появился ночью на Левобережье и стал распространяться по всему городу.
«Данные со стационарных постов наблюдения за атмосферой воздуха (ПНЗ) пока еще не получены, Сейчас специалисты Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды во взаимодействии с сотрудниками Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора ведут отбор проб воздуха. Им также предстоит выяснить, кто стал источником неприятного запаха», сообщает начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
Фото: 55.мвд.рф