Сергей Стиллавин меняет профессию

И я решил попробовать. Так появился проект «Куй с кризисом». День за днем я погружался в мир финансов. Для начала, чтобы вы понимали, Форекс - это обмен валюты. Да, да, это практически обычный обменник, только мирового масштаба. Главные игроки на нем - Центральные Банки, корпорации, бесконечные фонды и финансовые организации. Но в тоже время есть брокеры и трейдеры - рыбки поменьше, но юркие и проворные. Вот таким трейдером я и хочу стать. Принцип заработка на этом рынке тоже оказался простым и понятным нашему сердцу: купи дешевле, продай дороже. Не знаю, как, но мне даже умудрились объяснить, и главное, что я понял, что такое «ключевая ставка» Центрального Банка и как с ее помощью регулируются курсы валют. Когда же я узнал, какое количество факторов вообще влияет на курс валюты, было ощущение, что это просто сюжет «Игры престолов», никак не меньше. Интриги, заговоры, войны, катаклизмы, смерти, протесты - все это тут же отражается на цене денег. Я так увлекся, что начал ночами читать книги о Форексе . Вместе тупого просматривания социальных сетей - читать финансовые новости. Уже через месяц я попробовал спрогнозировать, как то или иное событие повлияет на курс доллара и оказался прав!