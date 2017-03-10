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О массовых обращениях омичей из-за запаха газа: комментарий Минздрава

10 марта 2017, 18:02
Данных нет.

Массовых обращений омичей в медицинские учреждения по поводу запаха газа в воздухе не было. Об этом сегодня, 10марта, заявила заместителем министра здравоохранения Омской области Марина Костенко.

По ее словам, главное для врачей - выяснить, что беспокоит пациента и организовать ему помощь.

- Сегодня мне звонила журналистка. Ее приятельница считает, что она подышала и ей стало плохо. Что ей делать? Я говорю – идти к доктору. Рассказать о симптомах, которые есть и доктор определится с лечением и обследованием.

Информации о количестве обращений омичей в медицинские учреждения, в связи с неприятным запахом в атмосфере, в Минздраве на данный момент нет.

- В поликлиники может быть сегодня обращения и были. Но, так, чтобы массово люди шли – этого нет. У нас мониторинг идет по результату дня. Пока мы данными не располагаем, - сказала Костенко.

Фото: иллюстрация

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