О массовых обращениях омичей из-за запаха газа: комментарий Минздрава

Массовых обращений омичей в медицинские учреждения по поводу запаха газа в воздухе не было. Об этом сегодня, 10марта, заявила заместителем министра здравоохранения Омской области Марина Костенко.
По ее словам, главное для врачей - выяснить, что беспокоит пациента и организовать ему помощь.
- Сегодня мне звонила журналистка. Ее приятельница считает, что она подышала и ей стало плохо. Что ей делать? Я говорю – идти к доктору. Рассказать о симптомах, которые есть и доктор определится с лечением и обследованием.
Информации о количестве обращений омичей в медицинские учреждения, в связи с неприятным запахом в атмосфере, в Минздраве на данный момент нет.
- В поликлиники может быть сегодня обращения и были. Но, так, чтобы массово люди шли – этого нет. У нас мониторинг идет по результату дня. Пока мы данными не располагаем, - сказала Костенко.
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