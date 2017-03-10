Мэрия прокомментировала трату 80% бюджета КТОСами на зарплаты и премии

Между тем, по информации из мэрии, КТОСы не только тратят, но и привлекают деньги на нужды омичей.

По данным мэрии, в Омске работают 76 КТОС. Задействованы более 32 тысяч активистов. Среди них - старшие по домам (3067 человек), старшие по подъездам (10368 человек), специалисты КТОСов, активные омичи. Кроме того, работают 429 квартальных комитетов.