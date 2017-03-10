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Мэрия прокомментировала трату 80% бюджета КТОСами на зарплаты и премии

10 марта 2017, 10:48
Все в рамках закона.

Расходы на оплату труда работников комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС) не противоречат бюджетному законодательству, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, накануне прокуратура Омска направила представление мэру города о многочисленных фактах нарушений при расходовании бюджетных денег КТОСами. Прокуратура выяснила, что порядка 80 % средств, выделяемых из бюджета на КТОСы, расходуется на поощрение активистов и работников комитетов.

Между тем, по информации из мэрии, КТОСы не только тратят, но и привлекают деньги на нужды омичей.
По данным мэрии, в Омске работают 76 КТОС. Задействованы более 32 тысяч активистов. Среди них - старшие по домам (3067 человек), старшие по подъездам (10368 человек), специалисты КТОСов, активные омичи. Кроме того, работают 429 квартальных комитетов.

Ежемесячное вознаграждение получают всего около 170 человек – председатели, специалисты, работники фондов. Средняя зарплата – 13,5 тысяч рублей. Годовые расходы на зарплату около 49 миллионов рублей.

Также, около 2000 активистов КТОС за особо активный труд раз в квартал получают вознаграждение, в среднем 1,5 тысячи рублей. В год на эти цели расходуется около 20 миллионов рублей.

По словам директора департамента общественных отношений мэрии Радмилы Мартыновой, КТОСы ежегодно побеждают в муниципальных конкурсах социально важных проектов. На их реализацию каждый год из бюджета Омска направляется около 25 миллионов рублей. «На каждый рубль из казны активисты ТОС, как и представители других общественных организаций, привлекают не менее четырех – пяти рублей средств социальных партнеров. Экономический эффект очевиден», - пояснила Мартынова.

Отмечается, что расходы на оплату труда председателей и специалистов КТОС не нарушают бюджетного закона. Более того, система поощрения совершенствуется. В положение о поощрении добавляются более детальные критерии оценки работы сотрудников КТОС. Все финансовые документы оформляются по закону, а имущество (более 500 объектов) находится на бухгалтерском учете в фондах ТОС.

Фото: Андрей Кутузов

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