Мэрия прокомментировала трату 80% бюджета КТОСами на зарплаты и премии

Расходы на оплату труда работников комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС) не противоречат бюджетному законодательству, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, накануне прокуратура Омска
Между тем, по информации из мэрии, КТОСы не только тратят, но и привлекают деньги на нужды омичей.
По данным мэрии, в Омске работают 76 КТОС. Задействованы более 32 тысяч активистов. Среди них - старшие по домам (3067 человек), старшие по подъездам (10368 человек), специалисты КТОСов, активные омичи. Кроме того, работают 429 квартальных комитетов.
Ежемесячное вознаграждение получают всего около 170 человек – председатели, специалисты, работники фондов. Средняя зарплата – 13,5 тысяч рублей. Годовые расходы на зарплату около 49 миллионов рублей.
Также, около 2000 активистов КТОС за особо активный труд раз в квартал получают вознаграждение, в среднем 1,5 тысячи рублей. В год на эти цели расходуется около 20 миллионов рублей.
По словам директора департамента общественных отношений мэрии Радмилы Мартыновой, КТОСы ежегодно побеждают в муниципальных конкурсах социально важных проектов. На их реализацию каждый год из бюджета Омска направляется около 25 миллионов рублей. «На каждый рубль из казны активисты ТОС, как и представители других общественных организаций, привлекают не менее четырех – пяти рублей средств социальных партнеров. Экономический эффект очевиден», - пояснила Мартынова.
Отмечается, что расходы на оплату труда председателей и специалистов КТОС не нарушают бюджетного закона. Более того, система поощрения совершенствуется. В положение о поощрении добавляются более детальные критерии оценки работы сотрудников КТОС. Все финансовые документы оформляются по закону, а имущество (более 500 объектов) находится на бухгалтерском учете в фондах ТОС.
Фото: Андрей Кутузов