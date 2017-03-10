Из-за огромных пробок движение в Амуре организуют по-новому

В ходе мониторинга условий дорожного движения по улицам Багратиона и 4-й Челюскинцев установлено, что в пиковые часы на пересечении данных улиц возникает автомобильная очередь, которая зачастую достигает 400 метров и выстраивается до остановки общественного транспорта «21-я Амурская». В связи с этим, в департаменте транспорта городской администрации принято решение с 14 марта изменить режим светофора на данном перекрестке, сообщает пресс-служба омской мэрии.



Так, с 11:00 до 17:00 на перекрестке улиц Багратиона и 4-й Челюскинцев будет увеличен зеленый сигнал светофорного объекта для движения транспорта по улице 4-й Челюскинцев. В остальное время светофор будет работать в прежнем режиме.