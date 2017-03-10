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Из-за огромных пробок движение в Амуре организуют по-новому

10 марта 2017, 10:17
Корректировка работы светофора.

В ходе мониторинга условий дорожного движения по улицам Багратиона и 4-й Челюскинцев установлено, что в пиковые часы на пересечении данных улиц возникает автомобильная очередь, которая зачастую достигает 400 метров и выстраивается до остановки общественного транспорта «21-я Амурская». В связи с этим, в департаменте транспорта городской администрации принято решение с 14 марта изменить режим светофора на данном перекрестке, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Так, с 11:00 до 17:00 на перекрестке улиц Багратиона и 4-й Челюскинцев будет увеличен зеленый сигнал светофорного объекта для движения транспорта по улице 4-й Челюскинцев. В остальное время светофор будет работать в прежнем режиме.

В дептранспорта отмечают, что корректировка режима работы светофорного объекта сократит время проезда перекрёстка автобусами, следующими по маршруту №№ 29, 45, 46, 47, 49, 70, 83, 103, а также легковыми автомобилями. Новый режим работы светофора не отразится на работе пешеходной фазы зеленого сигнала – она останется неизменной – 17 секунд.


Фото: иллюстрация

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