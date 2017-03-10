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Гималайские медведи проснулись в Омской области

10 марта 2017, 19:36
Из девяти – четверо уже бодрствуют.

Весеннее тепло, солнечный свет и с каждым днем повышающаяся температура из года в год выводит медведей-лежебок из продолжительного зимнего сна. И этот март не стал исключением для обитателей Большереченского зоопарка.


По словам Натальи Болотовой, заведующей информационно-методическим отделом зоопарка, четверо из девяти медведей уже бодрствуют: это бурый медведь Фома, два гималайских медведей Артем и Кузя и черный барибал Афоня.


Еще пятеро косолапых продолжают смотреть зимние сны (всего в зоопарке 9 медвежьих особей). Но, как утверждает специалист зоопарка, ежегодно сроки спячки совпадают. Засыпают медведи, как правило, в конце ноября-начале декабря, а просыпаются в конце февраля-начале марта, - говорит Наталья Анатольевна.


Проснувшись, медведь сразу приступает к нормальной жизнедеятельности, причем на питание таких медведей обращается предельное внимание, в частности увеличивается рацион.

Фото: bolzoo.ru

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