Гималайские медведи проснулись в Омской области

Весеннее тепло, солнечный свет и с каждым днем повышающаяся температура из года в год выводит медведей-лежебок из продолжительного зимнего сна. И этот март не стал исключением для обитателей Большереченского зоопарка.
По словам Натальи Болотовой, заведующей информационно-методическим отделом зоопарка, четверо из девяти медведей уже бодрствуют: это бурый медведь Фома, два гималайских медведей Артем и Кузя и черный барибал Афоня.
Еще пятеро косолапых продолжают смотреть зимние сны (всего в зоопарке 9 медвежьих особей). Но, как утверждает специалист зоопарка, ежегодно сроки спячки совпадают. Засыпают медведи, как правило, в конце ноября-начале декабря, а просыпаются в конце февраля-начале марта, - говорит Наталья Анатольевна.
Проснувшись, медведь сразу приступает к нормальной жизнедеятельности, причем на питание таких медведей обращается предельное внимание, в частности увеличивается рацион.
Фото: bolzoo.ru