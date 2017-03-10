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Часть школ и детсадов Омска снова на карантине из-за гриппа

10 марта 2017, 16:27
Противоэпидемические мероприятия.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омском регионе ниже эпидемического порога на 17%, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала замначальника отдела эпиднадзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Ирина Бурашникова.

- На территории Омской области преобладают вирусы гриппа. Доля вируса 74%. В структуре самих вирусов гриппа преобладает вирус «Б» - 65% от всех обнаруженных вирусов гриппа. Остальные 35% - вирус А.

Эпидемический процесс в Омском регионе сегодня протекает в обычном режиме, специалисты не ожидают всплесков вирусной активности. Тем не менее, отмечается, что по состоянию на эту неделю число заболевших, у которых диагноз грипп подтверждён официально, составило 334 больных, из которых 141 ребенок (или 42% от общего числа заболевших).

На сегодняшний день в Омском регионе отменены все дополнительные противоэпидемические мероприятия. Между тем, поэтапное приостановление образовательного процесса продолжает действовать.

- По итогам прошлой недели у нас было закрыто 23 группы в 14 дошкольных учреждениях и 21 класс в восьми общеобразовательных школах, - отметила Ирина Бурашникова.

Напомним, с 26 января по 7 февраля в Омской области полностью приостанавливался образовательный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования.

Фото: иллюстрация

#Новости#Образование#Общество
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