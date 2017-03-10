Часть школ и детсадов Омска снова на карантине из-за гриппа

Эпидемический процесс в Омском регионе сегодня протекает в обычном режиме, специалисты не ожидают всплесков вирусной активности. Тем не менее, отмечается, что по состоянию на эту неделю число заболевших, у которых диагноз грипп подтверждён официально, составило 334 больных, из которых 141 ребенок (или 42% от общего числа заболевших).