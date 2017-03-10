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19-летний омич, устроивший смертельное ДТП, сядет на 3,5 года

10 марта 2017, 14:22
Вынесен приговор.

В Большеречье районный судья провозгласил приговор по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего молодого парня, который, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП на улица поселка. По решению суда водитель приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии-поселении. В пресс-службе прокуратуры Омской области отметили, что приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее: в июле прошлого года 19-летний Павел К., находясь в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки Toyota Corolla, при движении по улице Советов районном поселке Большеречье, не справившись с управлением, съехал с дороги врезался в магазин. Итог ДТП: от полученных во время столкновения травм скончался пассажир иномарки – 18-летний парень.

Мать погибшего заявила гражданский иск, в ходе рассмотрения дела в суде К. выплатил часть суммы.

Кроме наказания в виде лишения свободы, К. лишен права управлять транспортным средством на срок 3 года, а также выплатить матери погибшего компенсацию затрат на погребение и морального вреда.


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