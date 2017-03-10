19-летний омич, устроивший смертельное ДТП, сядет на 3,5 года

В Большеречье районный судья провозгласил приговор по уголовному делу, возбужденному против
Ранее: в июле прошлого года 19-летний Павел К., находясь в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки Toyota Corolla, при движении по улице Советов районном поселке Большеречье, не справившись с управлением, съехал с дороги врезался в магазин. Итог ДТП: от полученных во время столкновения травм
Мать погибшего заявила гражданский иск, в ходе рассмотрения дела в суде К. выплатил часть суммы.
Кроме наказания в виде лишения свободы, К. лишен права управлять транспортным средством на срок 3 года, а также выплатить матери погибшего компенсацию затрат на погребение и морального вреда.