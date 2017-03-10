19-летний омич, устроивший смертельное ДТП, сядет на 3,5 года

В Большеречье районный судья провозгласил приговор по уголовному делу, возбужденному против 19-летнего молодого парня , который, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП на улица поселка. По решению суда водитель приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии-поселении. В пресс-службе прокуратуры Омской области отметили, что приговор суда в законную силу не вступил.