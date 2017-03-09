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Звезда Гарри Поттера сломал шею в автокатастрофе

9 марта 2017, 17:28
Лобовое столкновение.

Сыгравший в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» владельца гостиницы «Дырявый котел» актер Джим Таваре в результате серьезного ДТП с лобовым столкновением попал в реанимацию, сообщается на странице британца в социальной сети Facebook.

Джим Таваре сломал шею, правую ногу и 15 ребер, также у актера пробито легкое. На его странице в Facebook жена 54-летнего британца написала, что пострадавшему уже дважды переливали кровь. По ее словам, в скором времени мужчине предстоит перенести операцию.


Помимо одной из частей серии фильмов о Гарри Поттере, Таваре снимался в сериалах «Чак» и «Блудливая Калифорния», в кинолентах «Сыны дьявола», «Кровавое возвращение домой» и «Дома, построенное в октябре», кроме того, Джим вел комедийную передачу «Шоу Джима Таваре».

Фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана», вышедший на большие экраны в 2004 году, является третьей картиной серии экранизации романов о волшебнике.

Фото: кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»

#Новости#Кино#Общество
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