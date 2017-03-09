Звезда Гарри Поттера сломал шею в автокатастрофе

Джим Таваре сломал шею, правую ногу и 15 ребер, также у актера пробито легкое. На его странице в Facebook жена 54-летнего британца написала, что пострадавшему уже дважды переливали кровь. По ее словам, в скором времени мужчине предстоит перенести операцию.