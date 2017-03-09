За сбыт поддельных долларов омича приговорили к условному сроку

Ранее: в апреле 2016 года 38-летний житель Муромцевского района получил от своего знакомого заведомо поддельную 100-долларовую купюру и стал ее хранить. Несколько раз он пытался ее обменять в местных отделениях банка, но специалисты каждый раз ему отказывали, указывая на то, что купюра довольно ветхая.