За сбыт поддельных долларов омича приговорили к условному сроку

В Муромцевском районном суде провозглашён приговор мужчине, обвиняемому по статье 30 части 3, статье 186 части 1 Уголовного кодекса России – покушение на сбыт, а также сбыт заведомо поддельной иностранной валюты.
Ранее: в апреле 2016 года 38-летний житель Муромцевского района получил от своего знакомого заведомо поддельную 100-долларовую купюру и стал ее хранить. Несколько раз он пытался ее обменять в местных отделениях банка, но специалисты каждый раз ему отказывали, указывая на то, что купюра довольно ветхая.
Отчаявшись ее обменять самому, мужчина попросил свою знакомую помочь обменять иностранную валюту. Введенная в заблуждение женщина пришла в банк, где поддельные доллары были у нее изъяты.
Отмечается, что муромчанин полностью признал свою вину. По решению суда он приговорен к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме этого, суд постановил фальшивую купюру уничтожить.
По материалам пресс-службы областной прокуратуры
Фото: иллюстрация