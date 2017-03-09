В ситуацию с Вечным огнем в Омске вмешались сверху

В мемориальном комплексе парка Победы вновь зажжен Вечный огонь. После поручения губернатора Виктора Назарова, работа Вечного огня возобновлена мэрией Омска. Планируется, что она будет обеспечена с 8 марта в постоянном режиме.
В облправительстве сочли ситуацию недопустимой, дали поручение разобраться в причинах прекращения его работы и потребовали обеспечить бессрочную работу Вечного огня.
В свою очередь, мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил своему первому заму, директору департамента горхозяйства «обеспечить функционирование мемориального объекта в прежнем режиме», сообщают в пресс-службе городской администрации.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru
Вечный огонь не горит из-за недостаточного финансирования, сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства «12 Канал». Всего же планировалось зажигать его в Дни воинской славы, порядка 17 дней в году. Отметим, ранее содержание памятника обеспечивал Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Фото: omskportal.ru