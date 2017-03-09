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В ситуацию с Вечным огнем в Омске вмешались сверху

9 марта 2017, 09:46
Будет работать бессрочно.

В мемориальном комплексе парка Победы вновь зажжен Вечный огонь. После поручения губернатора Виктора Назарова, работа Вечного огня возобновлена мэрией Омска. Планируется, что она будет обеспечена с 8 марта в постоянном режиме.


В облправительстве сочли ситуацию недопустимой, дали поручение разобраться в причинах прекращения его работы и потребовали обеспечить бессрочную работу Вечного огня.


В свою очередь, мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил своему первому заму, директору департамента горхозяйства «обеспечить функционирование мемориального объекта в прежнем режиме», сообщают в пресс-службе городской администрации.


Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в парке Победы погас Вечный огонь. Житель города, заметивший инцидент во время прогулки, опубликовал снимки в соцсети. Напомним, как выяснилось, мемориал с января 2017 года находится на балансе Администрации Омска.

Вечный огонь не горит из-за недостаточного финансирования, сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства «12 Канал». Всего же планировалось зажигать его в Дни воинской славы, порядка 17 дней в году. Отметим, ранее содержание памятника обеспечивал Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.


Фото: omskportal.ru

#Новости#Общество#Город
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