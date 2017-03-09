В ситуацию с Вечным огнем в Омске вмешались сверху

Вечный огонь не горит из-за недостаточного финансирования, сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства «12 Канал». Всего же планировалось зажигать его в Дни воинской славы, порядка 17 дней в году. Отметим, ранее содержание памятника обеспечивал Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.