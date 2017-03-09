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В Омске сгорел дотла пассажирский микроавтобус

9 марта 2017, 08:27
Пожар в Кировском округе.

Накануне в социальных сетях пользователи опубликовали видео пожара, произошедшего в Кировском округе на улице Дианова, где горел пассажирский микроавтобус Ford.

Случилось происшествие на одной из автостоянок. Огонь с микроавтобуса Ford перекинулся на соседнюю машину. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 5:11 часов, спустя 10 минут пожар был локализован, к 6:05 был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.

В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава, также привлекались две единицы спецтехники.


Фото: скриншот с видео vk.com/chp55

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