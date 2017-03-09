В Омске сгорел дотла пассажирский микроавтобус

Случилось происшествие на одной из автостоянок. Огонь с микроавтобуса Ford перекинулся на соседнюю машину. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 5:11 часов, спустя 10 минут пожар был локализован, к 6:05 был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.