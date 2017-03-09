В Омске после погони ДПС водителя нашли лежащим в снегу

Экипаж инспекторов ДПС при несении службы в Калачинске 6 марта около 03:00 обратил внимание на автомобиль Toyota Opa, движущийся по криволинейной траектории. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области, требование полицейских об остановке водитель японского автомобиля проигнорировал и увеличил скорость, попытавшись скрыться. В свою очередь, сотрудники полиции начали преследование иномарки.
Автомобиль Toyota Opa направлялся в сторону федеральной автодороги Челябинск-Новосибирск, при выезде с кругового движения водитель иномарки не справился с управлением, допустив выезд машины в кювет.
Факт управления автомобилем мужчина 1978 года рождения, не имевший при себе документов, отрицал. На вопрос инспектора ДПС о причинах, по которым водитель иномарки не остановился сразу, последний заявил, что он со своим попутчиком «не ехали никуда, мы здесь и стояли, забуксовали».
Нарушитель, имевший явные признаки опьянения, для установления личности был доставлен в отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем в его отношении был составлен административный протокол. Также в отношении водителя автомобиля Toyota Opa возбуждены административные делопроизводства за нарушение правил маневрирования и невыполнение требований об остановке транспортного средства.
Суд назначил мужчине административный арест на 7 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
В соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ водитель Toyota Opa за управление автомобилем в нетрезвом виде будет привлечен к ответственности в виде лишения права управлением транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВЛ РФ по Омской области
Фото: скриншот с видео