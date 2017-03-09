В Омске после погони ДПС водителя нашли лежащим в снегу

Факт управления автомобилем мужчина 1978 года рождения, не имевший при себе документов, отрицал. На вопрос инспектора ДПС о причинах, по которым водитель иномарки не остановился сразу, последний заявил, что он со своим попутчиком «не ехали никуда, мы здесь и стояли, забуксовали».



