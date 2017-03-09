В Омске людей избивали и забирали у них дорогие иномарки

Кроме этого также установлено, что пара причастна еще к одному преступлению. В их квартире обнаружены копии документов на имя 28-летнего жителя Советского округа. С молодого человека требовали под угрозой расправы продать автомобиль Mitsubishi, а деньги передать злоумышленникам.