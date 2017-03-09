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В Омске людей избивали и забирали у них дорогие иномарки

9 марта 2017, 15:24
Возбуждение уголовных дел.

Во время несения службы по охране общественного порядка на улице Верхнеднепровской Кировского округа сотрудники правоохранительных органов услышали женщину, которая из окна комнаты просила о помощи.

Поднявшись в квартиру, откуда доносились крики, полицейские установили, что в отношении мужчины и женщины совершено преступление. В частности, хозяин был избит и лишен автомобиля Infiniti 2003 года выпуска, который стоит 650 тысяч рублей.

Кроме семейной пары в квартире находилась и гостья. В дальнейшем полицейские доставили женщину в отдел полиции №2. У нее изъяли мобильные телефоны, принадлежавшие потерпевшим.

Следователи установили, что 33-летняя задержанная является давней знакомой потерпевших, к ним она пришла вместе с 14-летним сыном. Когда подросток вышел на улицу, в квартиру поднялся мужчина, который избил хозяина, отобрал у него ключи от автомобиля и скрылся.

Злоумышленник, являющийся гражданским мужем задержанной, оказался 32-летним ранее судимым мужчиной, который был задержан по месту проживания в Кировском округе. Похищенную иномарку сотрудники полиции обнаружили на одной из автостоянок, автомобиль возвращен владельцу.

Кроме этого также установлено, что пара причастна еще к одному преступлению. В их квартире обнаружены копии документов на имя 28-летнего жителя Советского округа. С молодого человека требовали под угрозой расправы продать автомобиль Mitsubishi, а деньги передать злоумышленникам.

По обоим фактам, а именно грабежа и вымогательства, совершенных группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения – они взяты под стражу.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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