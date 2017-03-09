Штрафы за снег в Омске выросли в 5 раз, УК бросились чистить город

На сегодня Госжилинспекция Омской области проверила состояние порядка трех тысяч (70%) омских многоквартирных домов. В результате проведенной проверки качества зимнего содержания, в частности, уборки снега и наледи с кровель, выявлено свыше 20 нарушений. Сегодня, 9 марта, продолжился рейд по контролю за содержанием жилищного фонда в период оттепели.
Управляющие организации в срок до 6 марта должны были произвести очистку кровель многоквартирных домов от нависшего снега, наледи и сосулек, а также убрать снег с придомовых территорий, согласно данным пресс-службы региональной Госжилинспекции. В случае, если проверка выявит нарушения, УК грозят штрафы от 50 тысяч рублей. Рейд начался рядом со зданием облправительства, на улице Ивана Алексеева.
«Проверяем по возможности весь жилой фонд, в рамках поступивших обращений. На наличие сосулек, наледи на крышах проверено более трех тысяч домов, выявлено 23 нарушения, соответственно, столько же выдано предписаний по устранению недостатков», сообщает Александр Новохов, начальник отдела Государственной жилищной инспекции.
В соответствии с кодексом административных правонарушений, наказание для управляющих компаний, которые не выполняют свои обязанности и не убирают сосульки, для должностного лица достигает 50 тысяч рублей, для юридического лица – 250 тысяч рублей.
«По сравнению с прошлым годом ситуация улучшается, - оценивает Новохов. - Во-первых, управляющие компании более сознательно подходят к этому вопросу. Плюс законодатель значительно увеличил штрафы за подобные нарушения, поэтому в 2017 году таких нарушений гораздо меньше: поступило немногим более 40 жалоб».