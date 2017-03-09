Штрафы за снег в Омске выросли в 5 раз, УК бросились чистить город

Управляющие организации в срок до 6 марта должны были произвести очистку кровель многоквартирных домов от нависшего снега, наледи и сосулек, а также убрать снег с придомовых территорий, согласно данным пресс-службы региональной Госжилинспекции. В случае, если проверка выявит нарушения, УК грозят штрафы от 50 тысяч рублей. Рейд начался рядом со зданием облправительства, на улице Ивана Алексеева.