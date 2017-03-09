Рубль рухнул после обвала нефтяных котировок

На пике стоимость доллара достигала отметки 58,9775 рублей, что почти на 80 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Что касается европейской валюты, то она превысила 62 рубля, поднявшись на максимуме до 62,1275 рублей, что выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 59 копеек.