Рубль рухнул после обвала нефтяных котировок

Сегодня, 9 марта, в ходе торгов на Московской бирже вверх пошли курсы доллара и евро, которые отыгрывают резкое падение цен на нефть, произошедшее накануне.
На пике стоимость доллара достигала отметки 58,9775 рублей, что почти на 80 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Что касается европейской валюты, то она превысила 62 рубля, поднявшись на максимуме до 62,1275 рублей, что выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии на 59 копеек.
Ослабление позиций рубля связано с обвалом нефтяных котировок, который спровоцировало увеличение более чем на 5% объемов добычи сырья в США.
На минимуме «черное золото» сорта Brent достигало $53,11 за баррель, подешевев более чем на $3. В настоящее время наметился незначительный рост стоимости.
Котировкам нефти марки WTI присущи аналогичные тенденции. На минимуме «черное золото» этого сорта опускалось до $50,2 за баррель с $52,85.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com