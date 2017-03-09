ОНПЗ выведет из строя очистные сооружения и установит новые за 17 млрд

На омском нефтезаводе планируют установить новые очистные сооружения общей стоимостью 17 миллиардов рублей, сообщает сайт «Омская губерния».
Отмечается, что проект строительства современных очистных сооружений омского нефтезавода получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Напомним, что строительство новых очистных сооружений закрытого типа - часть комплексной программы модернизации Омского НПЗ. Кроме этого, распоряжением Правительства РФ проект очистных сооружений ОНПЗ включен в федеральный план мероприятий Года экологии в России.
В новой установке применяется многоступенчатая система очистки воды, которая включит в себя механическую, физико-химическую, биологическую очистку, а также угольную очистку и обеззараживание ультрафиолетом.
Планируемые нововведения позволят обеспечить омскому нефтеперерабатывающему заводу возврат до 70 процентов очищаемой воды в производственный цикл предприятия. Кроме этого, будет обеспечена полная герметичность всех процессов для предотвращения испарений нефтепродуктов в атмосферу, это, в свою очередь, на 95 процентов снизит воздействие очистных сооружений ОНПЗ на атмосферный воздух.
Данный проект разработан российским институтом «Омскнефтехимпроект». Решения, заложенные в проект, позволят в 17 раз сократить общую площадь очистных сооружений предприятия (при увеличении производительности на 24%). Отмечается, что те сооружения, которые действуют на сегодняшний день за территорией предприятия, будут выведены из строя, когда начнут действовать новые.
Как отметил Олег Белявский, генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ», модернизация предприятия является последовательными сокращениями воздействия производства на окружающую среду. Новые очистные сооружения войдут в число наиболее эффективных и укрепят лидерство предприятия, - сказал Белявский.
Фото: omskportal.ru