ОНПЗ выведет из строя очистные сооружения и установит новые за 17 млрд

Планируемые нововведения позволят обеспечить омскому нефтеперерабатывающему заводу возврат до 70 процентов очищаемой воды в производственный цикл предприятия. Кроме этого, будет обеспечена полная герметичность всех процессов для предотвращения испарений нефтепродуктов в атмосферу, это, в свою очередь, на 95 процентов снизит воздействие очистных сооружений ОНПЗ на атмосферный воздух.