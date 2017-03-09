Омск с мусорными полигонами попал в рейтинг самых грязных регионов РФ

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг субъектов РФ по итогам зимы 2106-2017 годов.
Среди лидеров рейтинга – Тамбовская область, Алтай, Чувашская республика, Москва, Ульяновская, Белгородская области, Чукотка, Санкт-Петербург, Тюменская область.
Худшие регионы по части экологии – Ленинградская, Свердловская и Челябинская области.
Омский регион в рейтинге расположился на 46 месте среди 85 субъектов РФ. Наши соседи по Сибирскому федеральному округу – Новосибирская область на 37 месте, Томская область – 16 место, Иркутская область – 78 место.
Отмечается, что экологи «Зеленого патруля» провели ряд выездных рейдов, один из них в Омскую область. Особое внимание эксперты обратили на обращение с коммунальными отходами.
В Омском регионе за год образуется около 1,2 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Мусор размещают на 1120 полигонах. Из них только девять имеют лицензию и состоят на учете в госреестре объектов размещения с отходами. В тоже время, ни одно из мест складирования мусора не соответствует экологическим и санитарным нормами и не способным обеспечить защиты окружающей среды.
По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, в регионах в сфере экологии мало что происходит, хотя жалоб на состояние окружающей среды меньше не стало. «Жители таких городов, как Находка, Владимир, Орск, Омск уже вначале года активно проявили свою гражданскую позицию и проинформировали нас об экологических проблемах своих регионов».
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