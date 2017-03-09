Омск с мусорными полигонами попал в рейтинг самых грязных регионов РФ

В Омском регионе за год образуется около 1,2 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Мусор размещают на 1120 полигонах. Из них только девять имеют лицензию и состоят на учете в госреестре объектов размещения с отходами. В тоже время, ни одно из мест складирования мусора не соответствует экологическим и санитарным нормами и не способным обеспечить защиты окружающей среды.