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Омичам нужно решить 10 задач, чтобы попасть в мировой рейтинг

9 марта 2017, 19:45
За один час.

В Омске 11 марта состоится ежегодная всероссийская контрольная по математике «Что требовалось доказать», организатором проведения которой является Яндекс.

Известно, что впервые омичи смогут выполнить математические задания в режиме он-лайн и за партами омского университета. Партнером акции стал Омский педагогический университет.

В пресс-службе поисковой системы Рунета пояснили, что для того, чтобы написать и решить все задания контрольной необходимо зарегистрироваться на сайте ЧТД.

Отмечается, что сама работа состоит из 10 несложных задач и для их решения достаточно знания школьной базы. На сайте задания будут доступны в течение суток, начиная с 15 часов. Начать решать можно когда угодно, на выполнение контрольной работы отводится 1 час.

В педуниверситете старт контрольной работы также будет дан в 15 часов. После окончания отведенного для выполнения времени, преподаватели ответят на все вопросы респондентов, а также разберут детально все задания.

Чтобы потренироваться, можно уже сейчас решить пробный тестовый вариант контрольной работы.

По словам Виктора Далингера, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ, любители математики, молодые и умудренные опытом люди смогут оценить свои способности и узнать свое место во всероссийском рейтинге.

В Омском регионе контрольная по математике «Что требовалось доказать» будет проходить в третий раз. По данным представленным Ольгой Молодан, регионального представителя Яндекс, в прошлом году в ней приняли участие 24,4 тысячи россиян, белорусов, жителей Казахстана и других стран. В нашем городе с работой справились меньше половины участников: удовлетворительную оценку получили 24%, на «хорошо» написали 9%, отличники в общей массе составили 13%, - прокомментировала О. Молодан.


Фото: иллюстрация

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