Омичам нужно решить 10 задач, чтобы попасть в мировой рейтинг

В Омске 11 марта состоится ежегодная всероссийская контрольная по математике «Что требовалось доказать», организатором проведения которой является Яндекс.
Известно, что впервые омичи смогут выполнить математические задания в режиме он-лайн и за партами омского университета. Партнером акции стал Омский педагогический университет.
В пресс-службе поисковой системы Рунета пояснили, что для того, чтобы написать и решить все задания контрольной необходимо зарегистрироваться на сайте
Отмечается, что сама работа состоит из 10 несложных задач и для их решения достаточно знания школьной базы. На сайте задания будут доступны в течение суток, начиная с 15 часов. Начать решать можно когда угодно, на выполнение контрольной работы отводится 1 час.
В педуниверситете старт контрольной работы также будет дан в 15 часов. После окончания отведенного для выполнения времени, преподаватели ответят на все вопросы респондентов, а также разберут детально все задания.
По словам Виктора Далингера, доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой математики, информатики, физики и технологии ОмГПУ, любители математики, молодые и умудренные опытом люди смогут оценить свои способности и узнать свое место во всероссийском рейтинге.
В Омском регионе контрольная по математике «Что требовалось доказать» будет проходить в третий раз. По данным представленным Ольгой Молодан, регионального представителя Яндекс,
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