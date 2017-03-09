Омичам нужно решить 10 задач, чтобы попасть в мировой рейтинг

В Омском регионе контрольная по математике «Что требовалось доказать» будет проходить в третий раз. По данным представленным Ольгой Молодан, регионального представителя Яндекс, в прошлом году в ней приняли участие 24,4 тысячи россиян, белорусов, жителей Казахстана и других стран. В нашем городе с работой справились меньше половины участников: удовлетворительную оценку получили 24%, на «хорошо» написали 9%, отличники в общей массе составили 13%, - прокомментировала О. Молодан.