Омич зарезал ножом знакомую в Международный женский день

Стало известно, что в ночь с 8 на 9 марта в одной из омских квартир на улице Бородина в Советском округе обнаружено тело 47-летней омички с ножевым ранением. По данному факту следственными органами СК СУ России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК России – убийство.
В настоящий момент установлена личность мужчины, который по предварительным данным, причастен к совершению данного преступления. Им оказался знакомый погибшей. Принимаются меры к его задержанию.
Отмечается, что место происшествия осмотрено, обнаруженные улики изъяты. В результате проведенных следственных мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства совершенного преступления.
Фото: иллюстрация