Омич зарезал ножом знакомую в Международный женский день

Стало известно, что в ночь с 8 на 9 марта в одной из омских квартир на улице Бородина в Советском округе обнаружено тело 47-летней омички с ножевым ранением. По данному факту следственными органами СК СУ России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК России – убийство.