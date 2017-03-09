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Омич зарезал ножом знакомую в Международный женский день

9 марта 2017, 12:52
Возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что в ночь с 8 на 9 марта в одной из омских квартир на улице Бородина в Советском округе обнаружено тело 47-летней омички с ножевым ранением. По данному факту следственными органами СК СУ России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК России – убийство.

В настоящий момент установлена личность мужчины, который по предварительным данным, причастен к совершению данного преступления. Им оказался знакомый погибшей. Принимаются меры к его задержанию.

Отмечается, что место происшествия осмотрено, обнаруженные улики изъяты. В результате проведенных следственных мероприятий будут установлены все причины и обстоятельства совершенного преступления.


Фото: иллюстрация

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