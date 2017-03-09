Омич может прожить на 3206 рублей, но без развлечений, одежды и ЖКХ

По данным Омскстата, цены на продовольственные товары в феврале этого года повысились на 0,3%, месяцем ранее цены подскочили на 1,1%.
Специалисты отмечают рост цен на хлеб, молоко, молочную продукцию, сливочное масло, макароны, картофель, овощи, алкоголь. Плодоовощная продукция, включая картофель, подорожали сильнее всего – на 3,3% за месяц. Снизились цены на мясо, птицу, яйца, рыбу , морепродукты, масло подсолнечное, сахар, крупу.
Немного подросла стоимость условного минимального набора продуктов омича (на 0,6% в феврале, с начала года на 1,9%) и составила 3206,46 рубля в расчете на месяц.
Усредненный уровень цен на непродовольственную группу товаров также вырос – на 0,3%. Подорожали ткани, одежда, электротовары, медикаменты, мебель, бензин, стройматериалы. Незначительно упали цены телерадиотовары, бытовую химию, табак.
Также повысились цены и тарифы на услуги (в среднем на 0,2%). Выросли расценки на жилищные, медицинские, бытовые, развлекательные услуги, туризм, услуги пассажирского транспорта.
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