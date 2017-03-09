Омич лишился всех сбережений, откликнувшись на SMS

С заявлением о похищении денежных средств с банковской карты в пункт полиции «Октябрьский» обратился 52-летний омич, проживающий в Чкаловском поселке.
Мужчина рассказал, что до этого на его смартфон, на который подключен мобильный банк, пришло SMS со ссылкой на известный сайт по продаже товаров и услуг. После того, как омич перешел по ней, в его гаджет загрузилось неизвестное программное приложение, а с банковской карты списались все сбережения в размере 4 тысяч рублей.
Установлено, что похищенные денежные средства были обналичены в другом регионе. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник, укравший деньги, сделал это при помощи вирусной программы, которая предоставила ему доступ к счету омича.
По части 1 статьи 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника.
Гражданам УМВД РФ по Омской области советует не открывать SMS, полученные от неизвестного отправителя и не переходить по сомнительным ссылкам.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области Фото: иллюстрация