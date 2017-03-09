Омич лишился всех сбережений, откликнувшись на SMS

Мужчина рассказал, что до этого на его смартфон, на который подключен мобильный банк, пришло SMS со ссылкой на известный сайт по продаже товаров и услуг. После того, как омич перешел по ней, в его гаджет загрузилось неизвестное программное приложение, а с банковской карты списались все сбережения в размере 4 тысяч рублей.