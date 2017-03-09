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Очередное подорожание бензина в Омске

9 марта 2017, 14:53
Цены растут.

В феврале в Омском регионе вновь зарегистрировано подорожание цен на все виды автомобильного бензина, сообщает Омскстат.

Больше всего выросли цены на бензин марки АИ-80 - на 1%. Средняя цена на этот вид топлива составила 31,20 рубля. Месяцем ранее цена бензина марки АИ-80 была – 30,90 рублей.

Также повысились потребительские цены на топливо марок АИ-92, АИ-95 и выше. Прирост – 0,3%. Средние цены: АИ-92 – 34,18 рублей, АИ-95 – 37,99 рублей.

Третий месяц продолжается тенденция снижения цены на газовое моторное топливо. В феврале на 1,4%. Средняя цена одного литра газового топлива составила 17,41 рублей. Напомним, в декабре 2016 года литр автомобильного газового топлива в Омске в среднем продавали за 18,10 рублей.

Фото: иллюстрация

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