Очередное подорожание бензина в Омске

В феврале в Омском регионе вновь зарегистрировано подорожание цен на все виды автомобильного бензина, сообщает Омскстат.
Больше всего выросли цены на бензин марки АИ-80 - на 1%. Средняя цена на этот вид топлива составила 31,20 рубля. Месяцем ранее цена бензина марки АИ-80 была – 30,90 рублей.
Также повысились потребительские цены на топливо марок АИ-92, АИ-95 и выше. Прирост – 0,3%. Средние цены: АИ-92 – 34,18 рублей, АИ-95 – 37,99 рублей.
Третий месяц продолжается тенденция снижения цены на газовое моторное топливо. В феврале на 1,4%. Средняя цена одного литра газового топлива составила 17,41 рублей. Напомним, в декабре 2016 года литр автомобильного газового топлива в Омске в среднем продавали за 18,10 рублей.
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