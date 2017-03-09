Очередное подорожание бензина в Омске

Третий месяц продолжается тенденция снижения цены на газовое моторное топливо. В феврале на 1,4%. Средняя цена одного литра газового топлива составила 17,41 рублей. Напомним, в декабре 2016 года литр автомобильного газового топлива в Омске в среднем продавали за 18,10 рублей.