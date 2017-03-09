КТОСы Омска 80% денег из бюджета тратят на зарплату и премии

По данным прокуратуры, в 2016 году в городском бюджете на развитие общественного самоуправления было заложено более 87 миллионов рублей. Порядка 80 % средств расходуется на поощрение активистов, работников КТОСов (фактически на зарплату) и лишь не более 4% - на организационно-техническую поддержку комитетов.