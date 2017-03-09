КТОСы Омска 80% денег из бюджета тратят на зарплату и премии

Прокуратура Омска пресекла многочисленные факты нарушений при расходовании бюджетных денег комитетами территориального общественного самоуправления (КТОС), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в 2016 году в городском бюджете на развитие общественного самоуправления было заложено более 87 миллионов рублей. Порядка 80 % средств расходуется на поощрение активистов, работников КТОСов (фактически на зарплату) и лишь не более 4% - на организационно-техническую поддержку комитетов.
Прокуратурой установлены факты поощрения сотрудников КТОС, без четких критериев оценки выполненных работ. К примеру, в ноябре прошлого года председатели и два сотрудника КТОСов «Радуга» и «Авангард» получили премию – 5% от оклада, за прием 10 и шести посетителей.
Также в КТОСах плохо налажен учет расходов и отчётность перед фондами объединения и развития территориального общественного самоуправления в городских округах, не подтверждается документами целевое использование приобретенных товаров.
Выяснилось, что в качестве подарков КТОСами приобретаются товары стоимость от 39 рублей до двух тысяч рублей. Критерии выбора и распределения подарков отсутствуют.
За счет грантов, предоставляемых КТОСами из городского бюджета, строятся детские игровые площадки, скамейки, тренажеры. Однако, по данным прокуратуры, возведенные объекты не принимаются на баланс, вследствие чего, не выделяются средства на их содержание, что способствует быстрому износу объектов и приводит к неэффективному расходованию денег из бюджета.
Прокуратура Омска внесла представление мэру Омска – устранить выявленные нарушения.