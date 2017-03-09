Когда омичам придется платить за вызов пожарных 200 тысяч

С начала года сотрудники МЧС Омской области 228 раз выезжали по ложным вызовам. Пока телефон пожарно-спасательной службы используется для баловства, кто-то может действительно нуждаться в помощи спасателей. Среди ложных вызовов различают два основных типа – ошибочный и преднамеренный.
В первом случае за помощью МЧС обращаются граждане, принявшие за пожар, к примеру, водяной пар или дым от огневых работ. Издалека такие явления можно принять за задымление. Хотя эти вызовы и относятся к категории ложных, за них не предусмотрена ответственность звонившего: лучше вовремя отреагировать на пожар и его признаки и позвонить в пожарную охрану, чем позволить пламени разгореться еще сильнее.
К преднамеренным вызовам относятся ситуации, когда звонящий заранее знает об отсутствии повода для вызова спецслужб. В этом случае «шутнику» придется нести ответственность по всей строгости закона.
Сотрудники МЧС обязаны реагировать на любое сообщение, не имеют права игнорировать звонки о помощи. В течение одной минуты пожарные расчеты и дежурные смены спасателей выезжают по сигналу тревоги, но узнают, что звонок ложный, только прибыв на место. Из-за такого вызова они «могут не успеть вовремя отреагировать на реально возникший пожар», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Чаще всего среди ложных звонков отмечают «детские шалости» и телефонное «хулиганство взрослых». В пресс-службе отмечают, что иногда дети вызывают пожарные машины «от нечего делать», а потом «очень радуются, когда по звонку приезжают несколько автоцистерн с пожарными». Сотрудники МЧС призывают омичей соблюдать закон и не допускать заведомо ложных звонков.
Совершеннолетние граждане в подобных ситуациях могут привлекаться к административной и даже уголовной ответственности. Портал Gorod55.ru связался с пресс-службой регионального ГУ МЧС, чтобы уточнить, как наступает ответственность за ложные звонки:
«Мы передаем информацию о ложном вызове в полицию, в отдел дознания, потом дело передают в суд. Решение по штрафам выносит суд», сообщили в ведомстве. Отмечается, что ответственность за действия детей несут их родители.
Согласно статье 19.13 Административного кодекса РФ (Заведомо ложный вызов пожарной охраны… или иных специализированных служб), за данные действия гражданин может быть оштрафован на сумму от 1000-1500 рублей. К ответственности может быть привлечено вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Уголовная ответственность наступает за ложное сообщение о теракте, согласно статье 87 Уголовного кодекса РФ, ее несут лица, достигшие 14 лет. За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий (статья 207 УК РФ) гражданина могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, арестовать на срок от 3 до 6 месяцев, возможно лишение свободы на срок до трех лет.
Если нарушение совершил ребенок, не достигший возраста, с которого наступает ответственность, дело рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних. Родителей же могут привлечь к административной ответственности (предупреждение и штраф) за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).
В МЧС отмечают, что современная техника помогает вычислить и привлечь к ответственности телефонных хулиганов, и напоминают, что цена ложного вызова измеряется не только деньгами: за каждым звонком стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.