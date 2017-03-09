Когда омичам придется платить за вызов пожарных 200 тысяч

В первом случае за помощью МЧС обращаются граждане, принявшие за пожар, к примеру, водяной пар или дым от огневых работ. Издалека такие явления можно принять за задымление. Хотя эти вызовы и относятся к категории ложных, за них не предусмотрена ответственность звонившего: лучше вовремя отреагировать на пожар и его признаки и позвонить в пожарную охрану, чем позволить пламени разгореться еще сильнее.