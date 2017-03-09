Как в Омске девушек 8 марта поздравляли: атака двух амбалов на Ларгусе

Привет, Город55! Произошла со мной накануне прелюбопытнейшая история (реальная!!!!), которой хочу с вами поделиться.
Я никогда не питала иллюзий по поводу 8 марта. Не думаю, что именно в этот день мужчины по отношению к дамам должны быть как-то особенно учтивы и галантны. Так что, и как девушка-водитель, на дороге тоже не требую для себя ни в эту, ни в другую дату специальных преимуществ. Но то, что произошло со мной 8 марта 2017 года – это, конечно, за гранью.
После вечернего похода в кино мы с друзьями решили поехать ко мне для продолжения, так сказать, праздника. Живу я в Нефтяниках, поэтому по дороге решили заехать за пиццей в одно из заведений, расположенных возле Советского исполкома. При этом было решено, что девушки поедут в машине со мной, а парни вызовут себе такси.
В общем, доехали, забрали наш заказ и собирались спокойно доехать домой. Но не тут-то было. Выруливая из парковочного кармана, посмотрела в зеркала, не увидела никаких машин и начала постепенно выезжать на дорогу, на проспект Мира в сторону «Кристалла», чтобы затем повернуть на Химиков.
И тут мимо нас слева на огромной скорости (далеко за 80 по ощущениям) и очень близко проносится «Ларгус». В общем, я его, видимо, нечаянно подрезала, не заметив. И вроде бы обошлось без последствий, даже зеркалами не шоркнулись. Но нет. Гражданин на «Ларгусе» решил меня, что называется, проучить: выруливает на полосу передо мной, резко тормозит. Я вообще своей вины в том, что подрезала, не отрицаю. Так что остановилась за ним, готовая к тому, что оскорбленный водитель сейчас расскажет мне все, что он думает про таких куриц как я. Однако проучить меня решил не только водитель, но и его пассажир. И вот эти два амбала (реально бычары) с весьма суровым видом выходят из своей машины и прут на мою игрушечную тачку, где к тому моменту уже сидели насмерть перепуганная я и три моих подруги в таком же состоянии. Ведь почти ночь, дороги пусты, прохожих тоже никого. Благослови, Господи, людей, которые решили построить проспект Мира таким широким! Понимая, что дело пахнет керосином, давлю на газ, объезжаю агрессивных быков справа, получив на прощание увесистый удар рукой по крыше, и топлю изо всех сил в сторону дома. В этом момент в голове проносятся кадры из «Под покровом ночи».
Мне и подругам реально страшно. Но, кажется, что оторвались. Но быки на «Ларгусе» настойчивы – они снова догоняют нас, снова подрезают, снова остановка, снова выходят из двух дверей, снова широкий проспект Мира выручает, снова объезжаю справа. Да, еще благослови, Господи, создателей всяких маленьких хэчбэков типа моего, которые пролезут в любую щель! Страшно при это было нереально. Даже сейчас, когда я все это описываю, снова ужас подкатывает.
В третий раз нас никто подрезать и останавливать не стал. Не знаю, что там решили вазовод с его другом, но на светофоре возле «Кристалла» они, не снижая скорости, повернули по зеленой стрелке светофора налево, а я осталась стоять на красный, тяжело дышать, громко обсуждать с подругами весь этот трэш и, надеясь, что неуловимые мстители больше ниоткуда не появятся. Так и случилось.
Зато возле дома ждал еще один галантный кавалер - беспечный странник, который, ожидая неизвестно кого, решил перегородить своей тачкой единственный проезд во двор. Ну я, будучи все еще на взводе, и видя, что мужчина освобождать дорогу не собирается, подошла к нему и, насколько можно было дружелюбнее, попросила проехать вперед (а места там было, что Боинг посадить можно) и освободить единственный проезд. Но гражданин решил пятиться задом. А потом еще и наорал не меня, что я невежливая, поскольку не выключила свой ближний свет, пока он там корячился, и вообще, чему нас баб только в автошколах учат. Отвечать ему, что в автошколах также учат не загораживать проезд, я после недавно пережитой передряги (и честно говоря, боясь получить по морде), даже не стала.
У этой истории, наверное, должна быть какая-то мораль. Ну, я для себя решила точно терпимее относиться ко всякого рода косякам других людей на дорогах. Все мы не без греха, и каждый из нас хоть раз в жизни тупил на дороге, нечаянно кого-то подрезал, а подрезавших нас крыл последними словами.
А эти три умника, скрасившие нам вечер, надеюсь, когда-нибудь встретят друг друга и будем им счастье.
Настя Горская