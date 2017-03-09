Как в Омске девушек 8 марта поздравляли: атака двух амбалов на Ларгусе

И тут мимо нас слева на огромной скорости (далеко за 80 по ощущениям) и очень близко проносится «Ларгус». В общем, я его, видимо, нечаянно подрезала, не заметив. И вроде бы обошлось без последствий, даже зеркалами не шоркнулись. Но нет. Гражданин на «Ларгусе» решил меня, что называется, проучить: выруливает на полосу передо мной, резко тормозит. Я вообще своей вины в том, что подрезала, не отрицаю. Так что остановилась за ним, готовая к тому, что оскорбленный водитель сейчас расскажет мне все, что он думает про таких куриц как я. Однако проучить меня решил не только водитель, но и его пассажир. И вот эти два амбала (реально бычары) с весьма суровым видом выходят из своей машины и прут на мою игрушечную тачку, где к тому моменту уже сидели насмерть перепуганная я и три моих подруги в таком же состоянии. Ведь почти ночь, дороги пусты, прохожих тоже никого. Благослови, Господи, людей, которые решили построить проспект Мира таким широким! Понимая, что дело пахнет керосином, давлю на газ, объезжаю агрессивных быков справа, получив на прощание увесистый удар рукой по крыше, и топлю изо всех сил в сторону дома. В этом момент в голове проносятся кадры из «Под покровом ночи».