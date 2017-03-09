Дополнительные силы ГИБДД выведены на дороги из-за пьяных водителей

Отмечается, что даже употребление алкоголя в малых дозах притупляет внимание, ведет к проявлению беспечности и нарушению координации движений, а также провоцирует стремление к лихачеству. Находящиеся за рулем в состоянии опьянения водители допускают грубые нарушения ПДД, превышая скорость, совершая опасные маневры, не выполняя требования дорожных знаков и сигналов светофоров. В связи с этим перед выездом на машине следует отказаться от употребления спиртных напитков.