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Дополнительные силы ГИБДД выведены на дороги из-за пьяных водителей

9 марта 2017, 09:15
Проверка на трезвость.

По вине нетрезвых водителей в минувшем 2016 году на территории Омского региона случилось 273 ДТП, в которых погибли 40 человек и 416 получили травмы.

Для предотвращения подобных возможных ДТП в Омске в четверг, 9 марта, сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Трезвость», направленный на проверку водителей для выявления тех, кто находится в нетрезвом состоянии. Для этой операции будут привлечены дополнительные силы ГИБДД.

Согласно КоАП РФ, управление автомобиль в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а такж штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что даже употребление алкоголя в малых дозах притупляет внимание, ведет к проявлению беспечности и нарушению координации движений, а также провоцирует стремление к лихачеству. Находящиеся за рулем в состоянии опьянения водители допускают грубые нарушения ПДД, превышая скорость, совершая опасные маневры, не выполняя требования дорожных знаков и сигналов светофоров. В связи с этим перед выездом на машине следует отказаться от употребления спиртных напитков.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: instagram.com/omsk_police

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