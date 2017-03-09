Более 27 кг наркотических средств уничтожено в Омске

Данные лица были задержаны в декабре 2015 года сотрудниками Управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При обследовании автомобиля, на котором они следовали, были обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков, содержащие около 7 кг героина и более 4,4 кг гашиша. Эти наркотические средства преступники собирались сбыть на территории Омской области.



Согласно приговору суда Хаитову С.Х назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Юревич А.А. приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колониях строгого режима.

В августе 2016 года Кировским районным судом признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с взысканием штрафа в размере 900 тыс. рублей гражданин Российской Федерации Ефимов Н.А. Он был задержан в феврале 2016 года сотрудниками Управления. В ходе обследования автомобиля, на котором он следовал, были обнаружены и изъято более 3 кг синтетических наркотических средств.