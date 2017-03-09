Более 27 кг наркотических средств уничтожено в Омске

В котельной МП «Тепловая компания» межведомственной комиссией в составе сотрудников УФСБ России по Омской области, УМВД России по Омской области, министерства здравоохранения Омской области и министерства природных ресурсов и экологии Омской области на основании вступивших в законную силу судебных решений уничтожено путем сожжения свыше 27 килограммов героина, гашиша и различных синтетических наркотических средств и психотропных веществ.
Данные наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по Омской области в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Производства по уголовным делам, в которых данные средства фигурировали в качестве вещественных доказательств, уже окончены. Лица, причастные к незаконному обороту данных наркотических средств, осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговоры вступили в законную силу.
Так в октябре 2016 года Омским областным судом признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере гражданин Республики Кыргызстан Хаитов С.Х. Ранее в июне того же года Ленинским районным судом г.Омска был признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере его подельник гражданин России Юревич А.А.
Данные лица были задержаны в декабре 2015 года сотрудниками Управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При обследовании автомобиля, на котором они следовали, были обнаружены и изъяты 12 полимерных свертков, содержащие около 7 кг героина и более 4,4 кг гашиша. Эти наркотические средства преступники собирались сбыть на территории Омской области.
Согласно приговору суда Хаитову С.Х назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Юревич А.А. приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колониях строгого режима.
В августе 2016 года Кировским районным судом признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с взысканием штрафа в размере 900 тыс. рублей гражданин Российской Федерации Ефимов Н.А. Он был задержан в феврале 2016 года сотрудниками Управления. В ходе обследования автомобиля, на котором он следовал, были обнаружены и изъято более 3 кг синтетических наркотических средств.
Стоит отметить, что по решению суда в доход государства у Ефимова Н.А. конфискованы средства, нажитые преступным путем: дорогостоящий автомобиль, на котором перевозилось наркотическое средство, а также свыше 12 млн рублей.
В октябре 2016 года Ленинским районным судом признаны виновными в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору граждане Российской Федерации Пятков В.А. и Галимов Р.Р. Они были задержаны сотрудниками Управления в феврале 2016 года. При обследовании автомобиля, на котором они следовали, было обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетических наркотических средств.
Согласно приговору суда Пяткову В.А. и Галимову Р.Р. назначены наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.
В октябре 2016 года Октбярьским районным судом признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере гражданин России Дементьев П.Н. В апреле 2016 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области в гаражном боксе, в котором хранил и фасовал наркотические вещества. В ходе обследования гаража было обнаружено и изъято свыше 1,9 кг героина.
Согласно приговору суда Дементьеву П.Н. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Источник: пресс-служба Управления ФСБ РФ по Омской области
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