Автовоз с иномарками, находящимися в розыске, задержан южнее Омска

Отмечается, что автовоз Daimler под управлением жителя города Пермь, мужчины 1977 года рождения, был досмотрен и установлено: перевозимые автомобили Lexus и Mercedes находятся в розыске, а позже выяснилось, что новый владелец не зарегистрировал право собственности на авто.