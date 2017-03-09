Автовоз с иномарками, находящимися в розыске, задержан южнее Омска

На стационарном посту ДПС на Русско-Полянском тракте сотрудниками полиции задержан автовоз, при досмотре которого выяснилось, что он перевозит автомобили, находящиеся в розыске, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Отмечается, что автовоз Daimler под управлением жителя города Пермь, мужчины 1977 года рождения, был досмотрен и установлено: перевозимые автомобили Lexus и Mercedes находятся в розыске, а позже выяснилось, что новый владелец не зарегистрировал право собственности на авто.
В связи с этим, Госавтоинспекция еще раз напоминает, что, покупая машину, новый собственник обязан в течение 10 суток после заключения договора в установленном порядке зарегистрировать транспортное средство.
В случае непрохождения данной процедуры при ДТП, а также видео и фотофиксации нарушений правил дорожного движения, уведомления отправляются по адресу собственника, то есть предыдущего владельца. Кроме этого, бывшему владельцу продолжает начисляться транспортный налог.
Однако, прежний владелец может самостоятельно прекратить право собственности. В этом случае и автомобиль, и свидетельство о регистрации поступают в базу «розыск».
Если такое транспортное средство задерживается сотрудниками Госавтоинспекции, изымаются государственные регистрационные знаки до того момента, пока автомобиль не получит законного владельца с установленным правом собственности.
За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, статьей 12.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа.
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