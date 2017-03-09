Авангард и Ак Барс сыграют первые матчи серии на 45-тысячном стадионе

Сегодня, 9 марта, на «Арене Омск» стартует противостояние второй и третьей команд Востока, «Авангард» примет на своем льду казанский «Ак Барс». Первые матчи серии будут транслироваться на фасаде 45-тысячной «Казань Арены», сообщает пресс-служба стадиона.



Казанцы для «ястребов» являются одним из наиболее неудобных оппонентов. Все три противостояния в плей-офф для «Авангарда» заканчивались вылетом из борьбы за главный трофей. В финале 2006 года «барсы» победили в серии со счетом 3-0, взяв чемпионство.