Авангард и Ак Барс сыграют первые матчи серии на 45-тысячном стадионе

Сегодня, 9 марта, на «Арене Омск» стартует противостояние второй и третьей команд Востока, «Авангард» примет на своем льду казанский «Ак Барс». Первые матчи серии будут транслироваться на фасаде 45-тысячной «Казань Арены», сообщает пресс-служба стадиона.
Казанцы для «ястребов» являются одним из наиболее неудобных оппонентов. Все три противостояния в плей-офф для «Авангарда» заканчивались вылетом из борьбы за главный трофей. В финале 2006 года «барсы» победили в серии со счетом 3-0, взяв чемпионство.
В сезоне 2008/09 году, который является первым в истории КХЛ, «ястребам» не хватило 15 секунд, чтобы выбить «барсов» из борьбы за Кубок Гагарина. В решающем матче серии под самый занавес встречи Илья Никулин сравнял счет, «Авангард» уступил по итогам овертайма. В том сезоне подопечные Билялетдинова стали чемпионами.
В 2015 году омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» во втором раунде плей-офф со счетом 1-4 в серии.
На пути к полуфиналу Востока «ястребы» после шести матчей выбили из турнира владивостокский «Адмирал», «Ак Барс» хватило пяти игр, чтобы пройти уфимский «Салават Юлаев».
После шести игр на счету «ястребов» 21 заброшенная шайба и 11 пропущенных, у казанцев, сыгравших на одну игру меньше, забито 11 голов и 8 пропущено. Удачно действует в плей-офф оборона «Авангарда». Юнас Анелев признан лучшим защитником КХЛ по итогам первого раунда плей-офф, на счету шведа три гола и одна результативная передача при лучшем в лиге показателе полезности «+10».
Стоит отметить, что в плей-офф Зинэтула Билялетдинов и Федор Канарейкин встречались лицом к лицу один раз, в 2007 году. Нынешний главный тренер «Авангарда» тогда возглавлял магнитогорский «Металлург», который выбил из турнира казанцев и взял чемпионство.
Фото: hawk.ru