25-градусные морозы и сильный ветер идут на Омский регион

В субботу, 11 марта, в городе и по области пройдет небольшой снег, ветер юго-западного направления от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура – от -10 до -15 градусов, при прояснении до -20. Днем возможно потеплеет до +1 (в течение дня -3…-8).