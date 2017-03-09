25-градусные морозы и сильный ветер идут на Омский регион

Близится к концу первая декада марта. Вторая, по предварительному прогнозу омских синоптиков, обещает быть еще холоднее – ночные морозы до минус 25, снег и порывистый ветер.
Так, специалисты во второй декаде месяца прогнозируют вероятные скачки ночной температуры от минус 25 до -9…-14 градусов. Днем столбики термометров могут опуститься до -8…-13, местами возможно похолодание до минус 18. В отдельные дни температура составит -2…-7 градусов.
Кроме этого, местами пройдет снег различной интенсивности, ожидается порывистый ветер, в период оттепелей – мокрый снег.
Прогноз на три дня:
Сегодня ночью ожидаются заморозки, местами температура может опуститься до минус 25 градусов. Завтра днем от -3 до -8, по северным районам – до +1. Местами пройдет небольшой снег, возможно образование изморози.
В субботу, 11 марта, в городе и по области пройдет небольшой снег, ветер юго-западного направления от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура – от -10 до -15 градусов, при прояснении до -20. Днем возможно потеплеет до +1 (в течение дня -3…-8).
В воскресенье, 12 марта, днем - от минус 1 до минус 6 градусов, ночью местами при прояснении похолодает до минус 18 градусов. Усилится ветер до 11 метров в секунду.
По материалам пресс-службы Обь-Иртышского УГМС
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