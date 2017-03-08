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Вечный огонь в Парке Победы Омска потух из-за отсутствия денег

8 марта 2017, 12:15
Работать будет до 17 дней в году.

В Омске в Парке Победы погас вечный огонь. Заметили это житель города во время прогулки, опубликовав соответствующие снимки в социальных сетях.

С января нынешнего года мемориал находится на балансе администрации Омска. Вечный огонь не горит из-за недостаточного финансирования, сообщает со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства «12 Канал».

Отмечается, что теперь огонь будет зажигаться лишь в Дни воинской славы, в частности, 15 и 23 февраля, 18 марта, 9 мая. В общей сложности мемориал будет работать только 17 дней в году. Ранее содержанием памятника занимался Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, и прежде огонь не гас за исключением редких закрытий на ревизию.

По мнению председателя общественной организации Евгения Белова, такой подход, вызывающий у него удивление, недопустим. Он считает, что к мемориалу все привыкли и приходят к нему не только в праздники, но и в даты, которые в семьях омичей, связаны с Великой Отечественной войной и иными важными событиями.


Фото в тексте: vk.com/omsk_vk



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