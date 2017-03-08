Вечный огонь в Парке Победы Омска потух из-за отсутствия денег

По мнению председателя общественной организации Евгения Белова, такой подход, вызывающий у него удивление, недопустим. Он считает, что к мемориалу все привыкли и приходят к нему не только в праздники, но и в даты, которые в семьях омичей, связаны с Великой Отечественной войной и иными важными событиями.