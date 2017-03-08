Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске сильный запах газа, машины с мигалками в сторону ОНПЗ

8 марта 2017, 10:59
Сообщения горожан.

Сегодня ночью в Омске снова произошел «выброс» «неустановленного вещества» с «неустановленного предприятия». Горожане жалуются на сильный запах газа. Некоторые подумали, что произошла утечка у соседей. Но оказалось, что сильным запахом «тянет» из форточки.

Лента с сообщениями по этому поводу опубликована на странице vk.com/aomsk:

«Наши подписчики массово жалуются на неприятный запах на улице, напоминающий газ. Пока что есть отклик из Нефтяников и Кировского района. А у вас как, еще можете дышать?»

Омичи начали активно комментировать ночное происшествие:

«Газом несло полчаса назад, газовики на мигалках в сторону онпз поехали»

«На Пригородной в Нефтяниках очень сильный запах((»

«С нефтезавода несет наверняка) возле него нахожусь, час назад примерно был жуткий запах, только не совсем газом. Что-то похожее на растворитель для краски, керосин»

«На Тварковского воняет аж в квартирах!»

«Значит наступает […] апокалипсис»

«Да, жуткая вонь в нефтяниках была, час назад примерно началось, район маг. Весна, запах больше на растворитель похож, но уже вроде прошло».

«Нефтезаводская вечером был сильный запах газа»

«Жуткий запах газа, похожий на аммиак, уже несколько дней на Левобережье, причем ночью выбросы усиливаются!»

«А я думала, что в какой-то квартире утечка... Ладно, что "аварийку" не успела вызвать! Окно закрыла и всего делов...) Сейчас Комитет по экологии отпишутся, что всё нормально!((( Как всегда, в Омске не найдут виновных, кто травит город!(((((»

Напомним, ранее сильнейший запах «до головокружения» омичи почувствовали 17 февраля 2017 года. Тогда «дотянуло» до центра города. Горожане жаловались на головные боли и головокружение.

В тот же день к вечеру на официальной странице правительства Омской области «ВК» vk.com/omskpravitelstvo было размещено сообщение, что «виновник» неприятного запаха «обнаружен: «одна из газораспределительных станций, которая в результате технологических нарушений допустила утечку одоранта в атмосферу».

Что именно «утекло» в атмосферу Омска минувшей ночью с 7 на 8 марта пока официально не сообщается.

Напомним также о намерении городской администрации вырубить лесополосу с «аварийными деревьями» по улице Энтузиастов в Советском округе, высаженную там во времена СССР с целью защиты городка Нефтяников от вредных выбросов промзоны. Чем после этого будут дышать жители Омска неизвестно.


Фото: иллюстрация

#Новости#Экология#Общество#Город#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31