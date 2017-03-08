В Омске сильный запах газа, машины с мигалками в сторону ОНПЗ

Сегодня ночью в Омске снова произошел «выброс» «неустановленного вещества» с «неустановленного предприятия». Горожане жалуются на сильный запах газа. Некоторые подумали, что произошла утечка у соседей. Но оказалось, что сильным запахом «тянет» из форточки.
«Наши подписчики массово жалуются на неприятный запах на улице, напоминающий газ. Пока что есть отклик из Нефтяников и Кировского района. А у вас как, еще можете дышать?»
Омичи начали активно комментировать ночное происшествие:
«Газом несло полчаса назад, газовики на мигалках в сторону онпз поехали»
«На Пригородной в Нефтяниках очень сильный запах((»
«С нефтезавода несет наверняка) возле него нахожусь, час назад примерно был жуткий запах, только не совсем газом. Что-то похожее на растворитель для краски, керосин»
«На Тварковского воняет аж в квартирах!»
«Значит наступает […] апокалипсис»
«Да, жуткая вонь в нефтяниках была, час назад примерно началось, район маг. Весна, запах больше на растворитель похож, но уже вроде прошло».
«Нефтезаводская вечером был сильный запах газа»
«Жуткий запах газа, похожий на аммиак, уже несколько дней на Левобережье, причем ночью выбросы усиливаются!»
«А я думала, что в какой-то квартире утечка... Ладно, что "аварийку" не успела вызвать! Окно закрыла и всего делов...) Сейчас Комитет по экологии отпишутся, что всё нормально!((( Как всегда, в Омске не найдут виновных, кто травит город!(((((»
Напомним, ранее
В тот же день к вечеру на официальной странице правительства Омской области «ВК» vk.com/omskpravitelstvo было размещено сообщение, что «виновник» неприятного запаха «обнаружен: «одна из газораспределительных станций, которая в результате технологических нарушений
Что именно «утекло» в атмосферу Омска минувшей ночью с 7 на 8 марта пока официально не сообщается.
Напомним также о намерении городской администрации
Фото: иллюстрация