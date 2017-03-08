В Омске сильный запах газа, машины с мигалками в сторону ОНПЗ

«А я думала, что в какой-то квартире утечка... Ладно, что "аварийку" не успела вызвать! Окно закрыла и всего делов...) Сейчас Комитет по экологии отпишутся, что всё нормально!((( Как всегда, в Омске не найдут виновных, кто травит город!(((((»