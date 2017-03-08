Путин о зарплате врачей: должна быть 200% от средней по региону

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с медработниками в Брянске заявил, что в планах государства поднять уровень заплат врачей до 200 процентов от средней по региону. Этого власти хотят достичь к 2018 году, сообщает
«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала – 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», – сказал глава государства во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.
Владимир Путин также спросил об уровне зарплат в брянском перинатальном центре. Медицинские работники отметили, что «не жалуются», но хотелось бы «получать побольше». В свою очередь глава региона уточнил, что в ближайшее время зарплаты работников центра будут выше, чем в других лечебных учреждениях, так как здесь оказывается высокотехнологичный, третий, уровень медпомощи.
Президент выразил удовлетворение, сказав, что «у нас 60% оборудования, причем мирового класса, – российского производства, в том числе некоторые приборы – это результат конверсии, часть оборудования производят на оборонных предприятиях».
Фото: kremlin.ru