Путин о зарплате врачей: должна быть 200% от средней по региону

«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала – 100%. Я исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», – сказал глава государства во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.