О сильном запахе газа в Омске: комментарий ОНПЗ

Ранее, напомним, на портале Gorod55.ru были опубликованы сообщения горожан, почувствовавших прошедшие ночью сильный запах, схожий с запахом газа. В частности, сообщения поступили из Нефтяников и с Левого берега. Так же очевидцы сообщили, что « газовики на мигалках в сторону ОНПЗ поехали »