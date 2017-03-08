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О сильном запахе газа в Омске: комментарий ОНПЗ

8 марта 2017, 13:37
Оперативная информация.

Ранее, напомним, на портале Gorod55.ru были опубликованы сообщения горожан, почувствовавших прошедшие ночью сильный запах, схожий с запахом газа. В частности, сообщения поступили из Нефтяников и с Левого берега. Так же очевидцы сообщили, что «газовики на мигалках в сторону ОНПЗ поехали»

Редакция получила оперативный комментарий из Управления корпоративных коммуникаций Газпромнефть-ОНПЗ:

«Омский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме. Система экологического мониторинга ОНПЗ с начала 2017 года не выявила никаких отклонений от требований нормативных значений контролируемых параметров. ОНПЗ последовательно снижает нагрузку на окружающую среду, реализуя масштабную программу модернизации, направленную на реновацию оборудования и внедрение мировых стандартов экологической безопасности.

По данным пресс-службы МЧС по Омской области, пожарные расчеты в сторону северо-западного промышленного узла г. Омска не направлялись»

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