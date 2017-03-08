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Дороги Омска очистить ото льда под силу только экскаваторам

8 марта 2017, 08:09
Ледяной панцирь дробят тяжелой техникой.

Скопившиеся за зиму залежи снега и льда в Омске от силы убрать только при помощи тяжелой строительной техники. Горожане сегодня наблюдали, как экскаватор дробит ковшом ледяной панцирь в районе одного из междворовых проездов на улице Пушкина:

«Слой льда сантиметров в 30 под силу сковырнуть только экскаватором. За зиму здесь дорога из-за снега и льда стала выше тротуара, который чистили немного чаще. А теперь лед дробят ковшом и сбрасывают в палисадники по сторонам. Будут ли вывозить или оставят таять естественным способом – неизвестно. Пусть хотя бы так. Местами не делают и этого. В результате лед наверно будет в Омске таять до мая!»




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