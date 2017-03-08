Дороги Омска очистить ото льда под силу только экскаваторам

«Слой льда сантиметров в 30 под силу сковырнуть только экскаватором. За зиму здесь дорога из-за снега и льда стала выше тротуара, который чистили немного чаще. А теперь лед дробят ковшом и сбрасывают в палисадники по сторонам. Будут ли вывозить или оставят таять естественным способом – неизвестно. Пусть хотя бы так. Местами не делают и этого. В результате лед наверно будет в Омске таять до мая!»