В центре Омска ребенок угодил под колеса минивэна

Предварительно установлено: 54-летний мужчина, управлявший минивэном Honda Mobilio, двигаясь по улице Куйбышева в направлении улице Омской, в районе дома №48, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.



В результате случившегося ДТП мальчик 2003 года был госпитализирован. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины данного происшествия.