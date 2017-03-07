В центре Омска ребенок угодил под колеса минивэна

Накануне в Центральном округе Омска на улице Куйбышева под колеса автомобиля попал несовершеннолетний.
Предварительно установлено: 54-летний мужчина, управлявший минивэном Honda Mobilio, двигаясь по улице Куйбышева в направлении улице Омской, в районе дома №48, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
В результате случившегося ДТП мальчик 2003 года был госпитализирован. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины данного происшествия.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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