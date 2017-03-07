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В центре Омска ребенок угодил под колеса минивэна

7 марта 2017, 09:15
ДТП на улице Куйбышева.

Накануне в Центральном округе Омска на улице Куйбышева под колеса автомобиля попал несовершеннолетний.

Предварительно установлено: 54-летний мужчина, управлявший минивэном Honda Mobilio, двигаясь по улице Куйбышева в направлении улице Омской, в районе дома №48, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате случившегося ДТП мальчик 2003 года был госпитализирован. В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины данного происшествия.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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