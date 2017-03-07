В омском военкомате, заплатив 20 тысяч, можно было не ходить в армию

Следственные органы СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рената Абайдулина, занимавшего пост начальника отдела военного комиссариата по городу Таре, а также Тарскому и Кормиловскому районам, и Андрея Фоменко, который являлся начальником одного из отделений этого военкомата. Мужчины обвиняются в получении взятки по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кроме того, Абайдулин обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст.286 УК РФ.