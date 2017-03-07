В омском военкомате, заплатив 20 тысяч, можно было не ходить в армию

В Омской области обвиняемые в получении взятки и превышении должностных полномочий экс-сотрудники районного военкомата предстанут перед судом.
Следственные органы СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рената Абайдулина, занимавшего пост начальника отдела военного комиссариата по городу Таре, а также Тарскому и Кормиловскому районам, и Андрея Фоменко, который являлся начальником одного из отделений этого военкомата. Мужчины обвиняются в получении взятки по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Кроме того, Абайдулин обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст.286 УК РФ.
Согласно данным следствия, обвиняемые в феврале 2016 года получили от 29-летнего гражданина, не проходившего военную службу, 20 тысяч рублей в виде взятки за выдачу военного билета вместо справки, организовав для этого незаконное заседание комиссии. После получения денег злоумышленников поймали с поличным, переданные в виде взятки денежные средства у мужчин были изъяты в ходе осмотра.
Помимо этого, установлено, что Абайдулин для освобождения от призыва 23-летнего гражданина, превышая полномочия, организовал оформление, а также выдачу дубликата военного билета с заведомо ложными данными о том, что призывник ограничено годен к службе.
Обвиняемые после возбуждения уголовного дела были уволены из военкомата. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в суд.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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