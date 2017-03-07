В автобусах Омска можно совершить две поездки по цене одной

Грядущим летом начнет действовать новый повременной проездной, таким образом, заплатив 22 рубля пассажиры в Омске смогут проехать на двух видах общественного транспорта в течение 30 минут, сообщает « Омскрегион ».



Новый вид проездного билета, запустить который планируется до 1 июня, разрабатывается муниципальным предприятием «Пассажирсервис». Если пассажир не успеет совершить две поездки в течение 30 минут, то вторая поездка обойдется в 21 рубль. Действовать такой тариф будет лишь на картах нового образца, выпуск которых намечен на весну.