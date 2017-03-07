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В автобусах Омска можно совершить две поездки по цене одной

7 марта 2017, 18:36
С лета нынешнего года.

Грядущим летом начнет действовать новый повременной проездной, таким образом, заплатив 22 рубля пассажиры в Омске смогут проехать на двух видах общественного транспорта в течение 30 минут, сообщает «Омскрегион».

Новый вид проездного билета, запустить который планируется до 1 июня, разрабатывается муниципальным предприятием «Пассажирсервис». Если пассажир не успеет совершить две поездки в течение 30 минут, то вторая поездка обойдется в 21 рубль. Действовать такой тариф будет лишь на картах нового образца, выпуск которых намечен на весну.

По словам Натальи Сергиной, возглавляющей муниципальное учреждение, цена новой карты составит 100 рублей. В настоящее время стоимость транспортных карт составляет 50 рублей. В перспективе планируется, что повременными билетами можно будет пользоваться и у частных перевозчиков.

Кроме того, совместно со «Сбербанком» «Пассажирсервис» готовится к запуску системы пополнения проездных билетов с помощью системы «Сбербанк-онлайн». В будущем, ориентировочно в начале грядущей осени, может быть запущена возможность оплаты проезда банковскими картами, которым доступна функция бесконтактной оплаты.

#Новости#Транспорт#Главное#Город#Бизнес#Общество
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