Собственники жилья сами определят размер расходов на ОДН

В Госдуму внесен законопроект о праве собственников жилья определять размер расходов на общедомовые нужды. Он устанавливает приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами. Проект носит консолидированный характер: с ним согласились представители всех фракций.
С начала 2017 года, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, водоотведение, потребляемые при содержании общедомового имущества в многоквартирном доме перешла из коммунальных услуг в плату за содержание жилья. При этом размер расходов омичей на ОДН, после установления новых «жилищных» нормативов, определяется только исходя из нормативов, утвержденных в Омском регионе.
Пока нормативы не установлены (конечный срок установления – 1 июня 2017 года), действуют «старые», по состоянию на 1 ноября 2016 года. Все нормативы, установленные омской РЭК, являются верхней границей нормы: плату можно рассчитывать не выше нормативов.
В письме Минстроя России от 14 февраля текущего года разъясняется, что до установления новых нормативов при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего имущества, требуется учитывать показания счетчиков. При этом, если в доме проведены энергосберегающие мероприятия, собственники вовремя сдают показания и ведется контроль за несанкционированными подключениями, то «потребление ресурсов на общедомовые нужды может стремиться к нулю», сообщают в пресс-службе РЭК Омской области.
Такому потреблению не может соответствовать ни один норматив, поскольку он лишь предполагает разбивку по типу домов и типу установленного оборудования и не может быть рассчитан на каждый дом в отдельности. Именно поэтому законопроект разрешает собственникам жилья оплачивать расходы на ОДН по факту.
В РЭК региона сообщают, что эта норма подойдет «для бережливых собственников, которые устранили на своих домах все небалансы». Расходы на ОДН устанавливаются в размере норматива – за исключением случаев, когда на общем собрании собственников решено распределить между собой объемы потребленных ресурсов на основании показаний общедомового прибора учета.
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