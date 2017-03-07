Собственники жилья сами определят размер расходов на ОДН

С начала 2017 года, как ранее сообщал портал Gorod55.ru, плата за холодную и горячую воду, электроэнергию, водоотведение, потребляемые при содержании общедомового имущества в многоквартирном доме перешла из коммунальных услуг в плату за содержание жилья. При этом размер расходов омичей на ОДН, после установления новых «жилищных» нормативов, определяется только исходя из нормативов, утвержденных в Омском регионе.