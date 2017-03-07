Ребенок-инвалид попал в больницу с обморожением после избиения матери

Уголовное дело в отношении 37-летней жительницы районного поселка Муромцево, которая обвиняется в истязании несовершеннолетнего ребенка, в ближайшее время будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба регионального СК СУ России.
Из материалов следствия: в января текущего года муромчанка , пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание 14-летнего сына-инвалида о том, что она опять пьяная, избила его кочергой и выгнала раздетого на улицу, сама спокойно легла спать. В результате этого, подросток, неспособный самостоятельно оказать сопротивление матери, простоял на 30-градусном морозе в одних сланцах около часа, пока его не заметила соседка, которая забрала мальчика и в своем доме отогрела его. После этого женщина сообщила о случившемся бабушке мальчика, которая, в свою очередь, отвезла его в больницу. Врачи поставили диагноз: обморожение пальцев обеих стоп 1 степени. На сегодняшний день потерпевший изъят из семьи и помещен в коррекционную школу-интернат.
Восстанавливая картину инцидента и расследуя это дело, следователи пришли к выводу, что мальчик мог быть защищен от издевательств со стороны матери, если бы соответствующие структуры своевременно и грамотно подходили к выполнению своих обязанностей по защите прав несовершеннолетних.
Дело в том, что, как оказалось, мать троих детей уже лишена родительских прав на воспитание одного из сыновей, двое других продолжали жить с ней. В связи с этим, в адрес губернатора Омской области направлено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления. Это, в первую очередь, относится к ненадлежащей работе комиссии по делам несовершеннолетних.
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