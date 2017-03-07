Ребенок-инвалид попал в больницу с обморожением после избиения матери

Из материалов следствия: в января текущего года муромчанка , пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание 14-летнего сына-инвалида о том, что она опять пьяная, избила его кочергой и выгнала раздетого на улицу, сама спокойно легла спать. В результате этого, подросток, неспособный самостоятельно оказать сопротивление матери, простоял на 30-градусном морозе в одних сланцах около часа, пока его не заметила соседка, которая забрала мальчика и в своем доме отогрела его. После этого женщина сообщила о случившемся бабушке мальчика, которая, в свою очередь, отвезла его в больницу. Врачи поставили диагноз: обморожение пальцев обеих стоп 1 степени. На сегодняшний день потерпевший изъят из семьи и помещен в коррекционную школу-интернат.