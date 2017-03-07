Правительство изменило правила выплат маткапитала для россиян

В марте текущего года принято решение о сокращении сроков выплаты средств материнского капитала. Соответствующее постановление принято на уровне правительства России - №253 от 3 марта 2017 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Если раньше на рассмотрение заявления о распределении средствами маткапитала уходило месяц и еще месяц на перечисление этих средств, то сейчас, согласно данному постановлению, сроки перечисления средств материнского капитала сокращается до 10 дней.
Так, получение средств маткапитала сегодня не превысит 1 месяца и 10 дней с даты подачи соответствующего заявления на распоряжение сертификатом.
Кроме этого, постановление вносит изменения в перечень документов, необходимых для распоряжения средствами сертификата. В случае, если семья решила использовать маткапитал на улучшение жилищных условий, то в качестве документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или земельный участок, Пенсионный фонд принимает копию выписки из ЕГРП. Раньше для этого требовалось свидетельство о государственной регистрации права собственности (это связано с тем, что выдача свидетельств о госрегистрации прав прекращена).
Омское отделение Пенсионного фонда России напоминает, что существует четыре направления использования средств «маминого помощника»: улучшение жилищных условия, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В 2017 году размер маткапитала – 453 тысяч рублей. Для получения сертификата у россиянок есть еще 2 года: необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен, до 31 декабря 2018 года, а само получение и распоряжение сертификатом временем не ограничены.
Из существующих в Омском регионе 117,5 тысяч владельцев сертификатов – 85 тысяч семей уже распорядились его средствами, из них 80 тысяч семей средства направили на улучшение жилищных условий, 5 тысяч – на образование детей, 64 человека – на пенсию мамы. По новому направлению – на реабилитацию детей-инвалидов – заявлений нет. В общей сложности ПФР перечислил 31,7 млрд рублей.
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