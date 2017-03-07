Правительство изменило правила выплат маткапитала для россиян

Омское отделение Пенсионного фонда России напоминает, что существует четыре направления использования средств «маминого помощника»: улучшение жилищных условия, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В 2017 году размер маткапитала – 453 тысяч рублей. Для получения сертификата у россиянок есть еще 2 года: необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен, до 31 декабря 2018 года, а само получение и распоряжение сертификатом временем не ограничены.