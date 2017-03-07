Пожар в омской школе, в горящем здании остался один ученик

В результате короткого замыкания электропроводки в школе-интернате Октябрьского округа произошло возгорание в учебном помещении на третьем этаже. В связи с очагом возгорания в классной комнате в коридоре образовалось плотное задымление на 3-м и 4-м этажах. Проверив в списки обучающихся после эвакуации, выяснилось , что в горящем здании остался один ученик – именно по такому сценарию должны действовать пожарные, руководство и обучающиеся данной школы.