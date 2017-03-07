Пожар в омской школе, в горящем здании остался один ученик

В результате короткого замыкания электропроводки в школе-интернате Октябрьского округа произошло возгорание в учебном помещении на третьем этаже. В связи с очагом возгорания в классной комнате в коридоре образовалось плотное задымление на 3-м и 4-м этажах. Проверив в списки обучающихся после эвакуации, выяснилось , что в горящем здании остался один ученик – именно по такому сценарию должны действовать пожарные, руководство и обучающиеся данной школы.
Развитие легенды: услышав оповещение пожарной сигнализации, вахтер передал сообщение на пульт «101», а также доложил руководителю школы о пожаре. Педагоги экстренно приступили к эвакуации детей через запасные выходы. В кратчайшие сроки эвакуация завершилась, дети выведены на безопасное расстояние.
На момент прибытия первых боевых расчетов, обстановка была сложной. Директор учреждения доложил пожарным о том, что после проверки спиков эвакуированных, не достает одного ученика. Спасатели в составе газодымовой защиты отправились на поиски мальчика. Обнаружив его, пожарные одели на него спасательное устройство и вывели из «горящего» здания.
Тактические занятия прошли в два этапа: первый – первоначальные действия администрации учреждения, эвакуация людей, второй – тушение условного пожара.
Поводя итоги учениям, отмечается, что преподавательский состав и обслуживающий персонал приняли все меры для предотвращения паники и получения травматизма среди людей. Действия осуществлялись в строгим порядке, в соответствии с положениями внутренних инструкций.
По словам Евгения Амельченко, начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Омской области, в ходе проведения учений оценивались действия руководителя тушения пожара по выполнению обязанностей, связанных с тушением условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ. также проверялись правильность действий при проведении разведки, выбора наиболее безопасных путей прокладки рукавов и переноса инструментов. Проведение условных пожаров на социальных объектах, по мнению полковника внутренней службы Амельченко, позволяет совершенствовать организацию тушение пожаров.
Фото: 55.mchs.gov.ru