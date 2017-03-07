Омские предприятия инвестируют в развитие 45 млрд рублей в 2017 году

Объемы промышленного производства в Омском регионе растут, ожидается двукратное увеличение финансовых вложений в сферу производства, сообщает пресс-служба областного правительства.
На конец 2017 года специалисты ожидают рост в промышленном производстве на 1,6%, в обрабатывающих отраслях – 2,2%. Согласно расчетам, лидерами по увеличению объемов выпуска продукции станут АО «ОНИИП» - в 1,7 раз и ПАО «Сатурн» - в 1,6 раза. Также нарастят объемы АО «Высокие технологии» (15%), ПАО «Омский каучук» (15%), ОМО имени Баранова (10%), АО «ЦКБА» (7%).
Отмечается, что растет спрос на продукцию нефтехимии, технику для освоения северных и арктических территорий, средства специальной связи.
Предполагается, что в 2017 году в омскую машиностроительную и нефтехимическую промышленность будет вложено более 45 миллиардов рублей инвестиций (рост более чем в два раза по отношению к 2016 году).
По данным профильного ведомства, в Омске реализуются несколько инвестиционных проектов –Газпромнефть-ОНПЗ и группа компаний «Титан» строят 15 новых объектов и модернизируют 12, на базе ОНПЗ возводится завод по производству катализаторов, «Омский каучук» модернизирует производство фенола и изопропилбензола.
Кроме того, сегодня специалистами Фонда развития промышленности рассматриваются три заявки от омских компаний на получение федеральной господдержки. По одному проекту уже принято решение о финансирования.
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