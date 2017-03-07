Омичка хотела заработать на паводке более миллиона рублей

Ранее: в прошлом году подозреваемая, используя служебное положение, включила в список граждан, пострадавших от паводка, членов своей семьи, знакомых – в общей сложности 22 человека, однако их собственность не находилась в зоне подтопления и, соответственно, им не полагалась единовременная материальная и финансовая помощь. Всего таким образом женщина собиралась похитить 1 миллион 320 тысяч рублей.