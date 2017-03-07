Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка хотела заработать на паводке более миллиона рублей

7 марта 2017, 09:46
Злонамерение разоблачено.

Сотрудница управления жилищно-коммунального комплекса администрации Шербакульского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159.2 частью 4 и статьей 30 частью 1 Уголовного кодекса России – приготовление к хищению чужого имущества, совершенное при получении выплат.

Ранее: в прошлом году подозреваемая, используя служебное положение, включила в список граждан, пострадавших от паводка, членов своей семьи, знакомых – в общей сложности 22 человека, однако их собственность не находилась в зоне подтопления и, соответственно, им не полагалась единовременная материальная и финансовая помощь. Всего таким образом женщина собиралась похитить 1 миллион 320 тысяч рублей.

Отмечается, что списки были сформированы, и по ним из федерального бюджета поступили денежные средства, но перед самой выдачей выплат злонамерение омички было разоблачено.

На сегодняшний день проводятся различные следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31