Омичка хотела заработать на паводке более миллиона рублей

Сотрудница управления жилищно-коммунального комплекса администрации Шербакульского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159.2 частью 4 и статьей 30 частью 1 Уголовного кодекса России – приготовление к хищению чужого имущества, совершенное при получении выплат.
Ранее: в прошлом году подозреваемая, используя служебное положение, включила в список граждан, пострадавших от паводка, членов своей семьи, знакомых – в общей сложности 22 человека, однако их собственность не находилась в зоне подтопления и, соответственно, им не полагалась единовременная материальная и финансовая помощь. Всего таким образом женщина собиралась похитить 1 миллион 320 тысяч рублей.
Отмечается, что списки были сформированы, и по ним из федерального бюджета поступили денежные средства, но перед самой выдачей выплат злонамерение омички было разоблачено.
На сегодняшний день проводятся различные следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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