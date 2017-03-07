Омич, сбивший троих пешеходов, отвлекшись на магнитолу, получил срок

Азовский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю Владимиру Чикину, который признан виновным в нарушении ПДД, повлекшее смерть по неосторожности (ч.3 ст.264 УК РФ).
Установлено: в ночное время 2 июля 2016 года молодой человек управлял автомобилем по улице Шкльная в селе Березовка Азовского района. Чикин допустил превышение допустимой в населенных пунктах скорости и, потянувшись к автомагнитоле, отвлекся от управления машиной, в связи с чем допустил выезд на встречную полосу, где сбил трех пешеходов.
В результате ДТП погиб один из пешеходов, а два других получили повреждения средней тяжести. Владимир Чикин признал вину в преступлении в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении.
Помимо этого, молодой человек на три года лишен права заниматься связанной с управлением автомобилем деятельностью, а также должен выплатить миллион рублей родственникам погибшего в качестве возмещения причиненного морального вреда.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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