Омич, сбивший троих пешеходов, отвлекшись на магнитолу, получил срок

В результате ДТП погиб один из пешеходов, а два других получили повреждения средней тяжести. Владимир Чикин признал вину в преступлении в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении.

Помимо этого, молодой человек на три года лишен права заниматься связанной с управлением автомобилем деятельностью, а также должен выплатить миллион рублей родственникам погибшего в качестве возмещения причиненного морального вреда.