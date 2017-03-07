Налоговые поступления Омского региона в бюджет РФ резко выросли

В сравнении с предыдущим годом девять из двенадцати субъектов Сибирского федерального округа увеличили объем поступлений. В лидерах названы Иркутская область и Омская область, увеличившие отчисления на 24,1% и на 20,6% соответственно. По уровню поступлений в федеральный бюджет Омский регион в СФО занимает третье место.



Добавим, по словам омского бизнес-омбудсмена Юрия Герасименко, общая сумма налогов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней, за 2016 год достигла 17 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 14,9%, сообщает Омская Губерния.