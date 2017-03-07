Налоговые поступления Омского региона в бюджет РФ резко выросли

В Федеральной налоговой службе отмечают динамику налоговых платежей от регионов Сибирского федерального округа в федеральный бюджет. В период 2016 года наибольший рост отчислений в бюджеты произошел в Иркутской и Омской области.
За прошлый год на территории СФО получено на 8,5% налоговых платежей больше, чем за аналогичный период 2015 года. Общая сумма налоговых платежей от 12 сибирских регионов составила 9,2% от поступлений в целом по России. В ФНС отмечают, что по темпам роста поступлений Сибирь опережает среднестатистический показатель по стране на 4,9%.
В сравнении с предыдущим годом девять из двенадцати субъектов Сибирского федерального округа увеличили объем поступлений. В лидерах названы Иркутская область и Омская область, увеличившие отчисления на 24,1% и на 20,6% соответственно. По уровню поступлений в федеральный бюджет Омский регион в СФО занимает третье место.
Добавим, по словам омского бизнес-омбудсмена Юрия Герасименко, общая сумма налогов, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней, за 2016 год достигла 17 миллиардов рублей. Этот показатель увеличился на 14,9%, сообщает Омская Губерния.
Всего на начало 2017 года в регионе действует 68 964 субъектов малого и среднего предпринимательства, чаще всего сталкивающихся с земельными и имущественными проблемами (55% жалоб) и вопросами по контрольно-надзорной деятельности.
Фото: 55.мвд.рф