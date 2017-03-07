Минстрой устанавливает в многоэтажках Омска новые скоростные лифты

С начала 2017 года в многоквартирных домах Омска заменено 33 лифта. Всего подъёмники заменены в семи домах, в рамках региональной программы капитального ремонта жилья в Омске.
Первым округом, где обновили лифтовое оборудование, стал Кировский округ. В домах на Левобережье запустили лифты мощностью до четырехсот килограммов. Старые лифты демонтировались, устанавливались направляющие и противовесы, далее монтировались новые кабины. Также специалисты провели ремонт машинных отделений, заменили подъемные механизмы и станции управления.
Современные устройства отличаются плавностью хода и повышенным классом энергоэффективности, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Омского региона. Новые лифты поднимаются и опускаются в два раза быстрее старых кабин – со скоростью 1 метр в секунду. Нормативный срок службы составляет 25 лет.
В настоящий момент продолжается замена еще 82 комплектов лифтового оборудования – в 19 домах в Октябрьском, Кировском и Советском округах, а также в Ростовке. Завершение работ запланировано на середину апреля.