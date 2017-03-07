Город55
ГлавноеВсе новости

Минстрой устанавливает в многоэтажках Омска новые скоростные лифты

7 марта 2017, 16:26
Отличаются плавностью хода и повышенным классом энергоэффективности.

С начала 2017 года в многоквартирных домах Омска заменено 33 лифта. Всего подъёмники заменены в семи домах, в рамках региональной программы капитального ремонта жилья в Омске.

Первым округом, где обновили лифтовое оборудование, стал Кировский округ. В домах на Левобережье запустили лифты мощностью до четырехсот килограммов. Старые лифты демонтировались, устанавливались направляющие и противовесы, далее монтировались новые кабины. Также специалисты провели ремонт машинных отделений, заменили подъемные механизмы и станции управления.

Современные устройства отличаются плавностью хода и повышенным классом энергоэффективности, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ Омского региона. Новые лифты поднимаются и опускаются в два раза быстрее старых кабин – со скоростью 1 метр в секунду. Нормативный срок службы составляет 25 лет.

В настоящий момент продолжается замена еще 82 комплектов лифтового оборудования – в 19 домах в Октябрьском, Кировском и Советском округах, а также в Ростовке. Завершение работ запланировано на середину апреля.

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31