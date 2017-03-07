Мэрия сокращает вдвое расходы на озеленение города

Также она отметила, что порядка 350 тысяч единиц цветочного посадочного материала уже выращены в питомнике собственными силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Кроме того, в этом году озеленители рассчитывают построить еще один питомник, для выращивания саженцев деревьев. Под этот проект выделен участок в районе улицы 2-ая Восточная.