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Мэрия сокращает вдвое расходы на озеленение города

7 марта 2017, 10:17
Деревьев высадят меньше.

На озеленение Омска в 2017 году выделяется в два раза меньше денег, чем годом ранее, об этом на пресс-конференции сообщила главный агроном БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Цыганова.

«Если у нас в 2016 году на озеленение было около 20 миллионов рублей на посадочный материал – деревья, кустарники , цветы, удобрения, то в этом году всего на всего 10 миллионов рублей», - отметила Цыганова.

По ее словам, в 2016 году в Омске было высажено порядка 13 тысяч деревьев и около 40 тысяч кустарников. В этом году высадки будут значительно скромнее.

«Мы планируем в 2017 году высадить около пяти тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников и более двух миллионов цветов», - сказала агроном.

Также она отметила, что порядка 350 тысяч единиц цветочного посадочного материала уже выращены в питомнике собственными силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Кроме того, в этом году озеленители рассчитывают построить еще один питомник, для выращивания саженцев деревьев. Под этот проект выделен участок в районе улицы 2-ая Восточная.

Фото: иллюстрация

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