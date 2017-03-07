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Игрока Авангарда накажут за жесткий удар в голову

7 марта 2017, 08:27
Денежный штраф.

После обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод, случившийся на 12-й минуте матча между «Адмиралом» и «Авангардом», который состоялся 4 марта.

Принято решение о наказании защитника «ястребов» Юнаса Анелева по правилу 540а (атака в шею или голову) «Правил в хоккей сезона-2016/2017». Помимо малых и дисциплинарных штрафов (2 + 10 минут), хоккеист будет подвергнут денежному штрафу.

Отметим, что Юнас Анелев комиссией КХЛ был включен в число лучших игроков первого раунда плей-офф. Защитник, набравший 4 очка (3+1), на данный момент имеет лучший в лиге показатель полезности «+10» в серии игр навылет.

Напомним, что серию против казанского «Ак Барса», выбившего из розыгрыша Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» начнет в четверг, 9 марта.


Фото: hawk.ru

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