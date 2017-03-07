Игрока Авангарда накажут за жесткий удар в голову

Принято решение о наказании защитника «ястребов» Юнаса Анелева по правилу 540а (атака в шею или голову) «Правил в хоккей сезона-2016/2017». Помимо малых и дисциплинарных штрафов (2 + 10 минут), хоккеист будет подвергнут денежному штрафу.