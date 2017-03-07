Игрока Авангарда накажут за жесткий удар в голову

После обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод, случившийся на 12-й минуте матча между «Адмиралом» и «Авангардом», который состоялся 4 марта.
Принято решение о наказании защитника «ястребов» Юнаса Анелева по правилу 540а (атака в шею или голову) «Правил в хоккей сезона-2016/2017». Помимо малых и дисциплинарных штрафов (2 + 10 минут), хоккеист будет подвергнут денежному штрафу.
Отметим, что Юнас Анелев комиссией КХЛ был включен
Напомним, что серию против казанского «Ак Барса», выбившего из розыгрыша Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» начнет в четверг, 9 марта.
Фото: hawk.ru